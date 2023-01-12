懶人包／「菸害防制法」15年終修法 電子煙加熱菸5QA一次看

近年新型菸品猖獗，電子煙、加熱菸快速崛起，而我國「菸害防制法」長達15年未修法，憂心國人遭受菸害危機，「菸害防制法」修正草案今於立法院通過三讀，明訂禁止電子煙、納管加熱菸。「元氣網」整理5大電子煙、加熱菸QA，帶讀者快速了解修法重點。

Ｑ1：何謂電子煙、加熱菸？

電子煙是利用電子設備將煙油加熱霧化後吸取，煙油中可能有尼古丁或其他未知添加物；加熱菸則是透過電子裝置（載具）加熱菸彈（菸草柱），產生尼古丁後吸取。

Ｑ2：尚未修法前「菸害防制法」管轄範圍？

現行「菸害防制法」於民國九十八年制定，針對「菸品」定義僅紙菸、菸絲、雪茄及其他菸品，電子煙、加熱菸等新型菸品不在規範內，但新型菸品猖獗，校園內年輕學子更是菸商鎖定目標，因此各縣市訂定自治條例規範新型菸品。

目前僅新竹市、高雄市、台中市、宜蘭縣、桃園市、嘉義市、新竹縣、嘉義縣、新北市、台北市等訂定自治條例，其中只有雙北「雙禁」電子菸、加熱菸，不得製造、輸入、販賣、展示及廣告；而新北市進一步納管加熱菸載具。

Ｑ3：「菸害防治法」修正草案通過後，如何管制？

「菸害防制法」修正草案於2023年1月12日通過立法院三讀，共有6大重點。第一，禁止電子菸，嚴管加熱菸及載具。第二，禁止促銷與廣告。第三，禁止郵購、電子購物等方式販賣。第四，禁止營業場所免費提供菸品。第五，未滿20歲不得吸煙。第六，菸品警示圖文面積不得小於50%。

新法當中，電子煙被規範為「類菸品」，製造、進口、販賣、供應、展示或廣告電子煙及其組合元件，可處1000萬元以上、5000萬元以下罰鍰，並令限期改善、回收、銷毀，屆期未改善可按次處罰。

加熱菸在新法被歸類「指定菸品」，規範業者應於製造或輸入前，向中央主管機關申請「健康風險評估」審查，經核定通過後始得為之，而且業者送風險評估資料時，也應一併檢送指定菸品必要的組合元件等。

若有業者製造、進口、販售、供應、廣告未審查通過的加熱菸及載具，處新台幣1000萬元以上5000萬元以下罰鍰，並令限期改善、回收、銷毀，屆期未改善可按次處罰。此外，菸品、指定菸品必要的組合元件，不能以網路、電視、看板、海報、電影片、宣稱通過健康風險評估審查等方式來促銷或廣告。

Ｑ4：是否可以販售電子煙、加熱菸？

電子煙於新法中歸類「類菸品」，規定任何人不得使用類菸品，亦不得製造、進口、販賣、供應、展示或廣告電子煙及其組合元件，違者可處1000萬元以上、5000萬元以下罰鍰，並令限期改善、回收、銷毀，屆期未改善可按次處罰。

加熱菸定義為「指定菸品」，業者應於製造、輸入前，需向中央主管機關申請健康風險評估審查，經核定通過後才可製造、輸入販售，未通過審查者，處1000萬元以上5000萬元以下罰鍰；加熱菸及載具即使通過審查，亦不可促銷廣告，違者可罰500萬以上、2500萬元以下罰鍰。

此外菸品、指定菸品必要的組合元件（載具），不能以網路、電視、看板、海報、電影片、宣稱通過健康風險評估審查等方式來促銷或廣告。

Ｑ5：公共場合可否電子菸、加熱菸？

大眾交通、醫療機構、公共場合、三人以上共用之室內工作場所等禁菸，各級學校如大專院校、幼兒園也全面禁菸。而旅館、商場、餐飲店、酒吧、夜店或其他公眾消費室內場所全面禁菸，但若場所內設有獨立空調、獨立隔間之室內吸菸室或雪茄館，不在此限。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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