氯黴素眼藥膏濃度超標 醫：輕則中毒、重則角膜剝落

食藥署今公布一款藥品第二級回收警示，由「綠洲化學工業有限公司」產製的「"綠洲"氯黴素眼藥膏」總共兩批號「200205」、「210301」分別出現高於、低於規格標準的狀況。眼科醫師提醒，若藥品濃度過高，輕則出現「毒性反應」，嚴重的話恐怕造成角膜點狀剝落。

「"綠洲"氯黴素眼藥膏」，主成分為CHLORAMPHENICOL，主要用於治療沙眼、葡萄狀球、鏈鎖狀球菌、肺炎雙球菌、大腸菌等所引起之眼部疾病。

食藥署去年6月進行抽檢時，發現兩批號主成分合格範圍應在90%至130%之間，但卻出現80%、132.5%的檢驗結果，後續請不同實驗室複檢後，遲至今日才公布回收，預計4萬8000支。

食藥署品質監督管理組科長傅淑卿表示，在同成分、同劑型的藥品中，綠洲氯黴素眼藥膏市占率達到68%，110年度健保年用量3萬1000支，市佔率第一。

三軍總醫院眼科部主任呂大文表示，氯黴素眼藥膏屬於一般的消炎藥膏，通常用於細菌感染，是廣效型的抗生素，臨床上仍有其他成分，同樣能夠達到療效，如紅黴素眼藥膏等。

主成分超出規格相當危險。呂大文表示，這次食藥署抽檢發現，藥膏主成分含量偏離規格，若含量太低，就無法達到宣稱的療效；但主成分含量太高，輕則讓患者出現過敏等毒性反應，過高恐讓眼角膜出現「點狀剝落」，濃度愈高愈有風險，不可不慎。 呂大文提醒，眼藥膏若濃度過高，輕則出現「毒性反應」，嚴重的話恐怕造成角膜點狀剝落。報系資料照

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