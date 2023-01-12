明後天持續高溫上看30度 這天各地有雨溫度一夜驟降
中央氣象局表示，明後天台灣各地及澎湖大多為多雲到晴，僅東半部地區、金門、馬祖及北部山區有零星短暫雨，中南部地區最高溫上看30度。周六(14日)鋒面通過加上大陸冷氣團南下，各地雨勢較為明顯，溫度一夜驟降，周日北部地區低溫將下探12、13度。
氣象局指出，明天各地為多雲到晴天氣，溫暖偏熱，僅東半部、北部山區有零星短暫雨，周六(14日)中午後鋒面接近，東半部地區有局部短暫雨，西半部也有局部零星陣雨。周六(14日)晚上到下周日(15日)上半天鋒面通過、大陸冷氣團南下，雨勢為明顯，北部、東北部地區有雨，其他地區也有局部短暫雨。周日下半天迎風面的北部、東半部有局部短暫雨，其他地區則為多雲到晴，將一路延續到下周四(19日)
氣象局表示，明天天氣溫暖偏熱，北部地區高溫約27度、中部地區約28度、南部地區約29度，周六(14日)白天北部地區高溫約28度、中部地區約29度、南部地區約30度。下周日(15日)到周四(19日)受大陸冷氣團影響，溫度一夜驟降，北部、東北部地區低溫約為12、13度，空曠地區及山區約10度；其他地區低溫14、15度，空曠地區及山區約12、13度。
另外，氣象局也說，明後天西半部、金門及馬祖地區有局部霧及低雲，周六、周日東半部及恆春半島則有長浪發生機率，提醒民眾留意。
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