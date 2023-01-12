憂鬱症患者福音 嘉基引進TMS治療法

嘉義基督教醫院表示，憂鬱症近年來已登上全球失能疾病的首位，而全台灣約每15人就有一人罹患憂鬱症，也屢傳有藝人、名人罹患憂鬱症，進而發生自殺的憾事，為能提供「頑固型／難治型憂鬱症」，或無法持續用藥的憂鬱症患者新的治療方式，嘉基引進了TMS（全名經顱磁刺激）治療方法，提供憂鬱症患者適應症治療新選擇。

院長姚維仁表示，憂鬱症之所以影響社會、家庭甚鉅，主要因常發病於工作主力的青壯年時期，影響生活動力，症狀嚴重時甚至產生自殺傾向，遺憾終身。嘉基為嘉義地區首家引進TMS設備的醫院，而TMS治療好處是非侵入性、不需要麻醉、低副作用。對藥物療效不佳的頑固型憂鬱症，改善憂鬱症症狀有不錯的效果。

精神科主任醫師盧偉信表示，目前治療上最主要的挑戰，是即使經過適當的抗憂鬱藥物或心理治療後，仍有高達三分之一的患者，仍然無法得到完全的改善，形成所謂的「頑固型／難治型憂鬱症」，或對藥物產生各樣不適的副作用而無法持續用藥，幸好近年來憂鬱症治療出現了新曙光，其中之一就是TMS經顱磁刺激。

盧偉信表示，TMS「經顱磁刺激」 （Transcranial magnetic stimulation），是腦刺激術的一種治療，主要是藉由機器產生的磁場變化，引發腦部皮質產生電流。這個磁場改變進而使腦部產生電流的過程，如果「重複」多次的進行，以達到治療疾病的效果，就稱為重複式經顱磁刺激。

盧偉信表示，憂鬱症本身成因多，須透過整合性治療多管齊下，才能達到適當的療效。適當的藥物、心理治療，輔以運動、健康的飲食型態及營養（如植物性蛋白、魚類、高纖維量），都對於改善症狀有所幫助。而對於頑固型憂鬱症，選擇TMS等腦刺激術治療，可大幅提高改善比率達到3到5倍左右。TMS憂鬱症療程需每週進行3到5次，一般約需要至少20到30次的治療，持續約4到6週的時間，只要患者有信心就能戰勝憂鬱，恢復正常生活功能。 TMS治療好處是非侵入性、不需要麻醉、低副作用。圖／嘉義基督教醫院提供 嘉基為嘉義地區首家引進TMS設備的醫院。圖／嘉義基督教醫院提供

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