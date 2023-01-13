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迎接新年新生活！「 Gogoro Rewards 點數獎勵計畫 」日常消費一網打盡回饋滿滿

撰文／ 張鉦偉

迎新年、除舊佈新使用「台新 Gogoro Rewards 聯名卡」日常消費回饋滿滿。圖／Gogoro 提供

即將邁入農曆新年，隨著疫情解封，珍惜美好的移動與互動，趁此新年好好犒賞自己，揮別疫情陰霾，不僅要除舊布新還要展開新的生活模式，新年新氣象，把時間花在值得的事情上，首先就是選擇最適合自己的消費工具，告別過去令人苦惱的各項優惠整合，展開 2023 錢兔似錦的好運道！

除舊佈新迎新年，「台新 Gogoro Rewards 聯名卡」國內外消費最高回饋 3%* 無上限
民眾鑼密鼓籌備過年不可缺少的年菜、新衣、新傢俱、新座駕，甚至安排出國旅遊等，依然熱鬧！如何在過年前及過年時，讓自己有個除舊佈新必備的儀式感？新年購物旺季，當然是替家裡添購新傢俱、為自己買新衣！使用「台新 Gogoro Rewards 聯名卡」可享國內消費最高回饋 1%*，海外線上購物最高回饋 3%* 無上限，為家裡帶來新氣象同時又能滾滾利。如是 Gogoro 車主還享有獨家優惠，如 Gogoro Network 電池資費享最高回饋 16%* ，趁新年加入「Gogoro Rewards 點數獎勵計畫」開起移動新生活，日常消費回饋滿滿。

「台新 Gogoro Rewards 聯名卡」國內消費最高回饋 1%*、國外線上購物消費最高回饋 3%* 無上限、Gogoro Network 電池資費最高回饋 16%*。圖／Gogoro 提供

新年走春，「 Gogoro Rewards 」吃喝玩樂輕鬆得點
再來，過年穿著新買的衣服，與家人朋友出遊、拜年免不了吃、喝、玩、樂，怎麼消費最聰明？當然就是點數回饋要方便哪裡都能累積。「台新 Gogoro Rewards 聯名卡」一手包辦日常消費、超商、速食店、咖啡店、GoShare 移動共享服務以及購買電動機車等點數回饋。累積 1 點就等於 1 元的 Gogoro Smart Points 點數，包括全台四大超商（7-11、全家便利商店、萊爾富、OK mart）、速食店（麥當勞、摩斯漢堡、路易莎咖啡、cama café）等，使用聯名卡消費享最高回饋 10%* ，真的是花錢同時累積點數滿滿！點數可折抵 Gogoro Network 電池資費與 GoShare 騎乘費用！

新年走春，騎著 Gogoro 快意行動，與家人朋友出遊、拜年，迎接嶄新新年的到來。 圖／Gogoro 提供
新年走春，騎著 Gogoro 快意行動，與家人朋友出遊、拜年，迎接嶄新新年的到來。 圖／Gogoro 提供

「台新 Gogoro Rewards 聯名卡」一手包辦日常消費、GoShare 移動共享服務以及購買電動機車等點數回饋，點數可折抵 Gogoro Network 電池資費與 GoShare 騎乘費用！ 圖／Gogoro 提供
「台新 Gogoro Rewards 聯名卡」一手包辦日常消費、GoShare 移動共享服務以及購買電動機車等點數回饋，點數可折抵 Gogoro Network 電池資費與 GoShare 騎乘費用！ 圖／Gogoro 提供

買台新車過好年，Gogoro 購車最高回饋 10%* 無上限
新的一年開始，想為自己添購一台嶄新的智慧電動機車，讓自己新年動如脫兔，順暢自如！一月底前購買 Gogoro 熱銷車款限時 95 折，搭配「台新 Gogoro Rewards 聯名卡」再享購車最高回饋 10%* 無上限！還有二月底前核卡台新 Gogoro Rewards 聯名卡，加碼有機會免費入住五星級飯店，中獎機率翻十倍！不但新年有新車可騎，荷包還越來越厚。

用「台新 Gogoro Rewards 聯名卡」購買 Gogoro 最高回饋 10%* 無上限！ 圖／Gogoro 提供
用「台新 Gogoro Rewards 聯名卡」購買 Gogoro 最高回饋 10%* 無上限！ 圖／Gogoro 提供

歡喜迎接兔年，快趁著年前為自己除舊佈新吧！帶來新氣象期許今年更順利，思考也能如兔子般敏捷，第一步就從改變消費方式開始，善用這張優惠超猛的「台新 Gogoro Rewards 聯名卡」，日常生活吃喝玩樂，都能輕鬆累積 Gogoro Smart Points 點數，此時 Gogoro 還有新春限時購車優惠，以及門市紅包袋與春聯轉印活動（實際活動依照門市安排為主，有興趣者可洽鄰近門市），感受新年新氣象，創造出最低的擁車成本。

「台新 Gogoro Rewards 聯名卡」優惠多多還能累積 Gogoro Smart Points 點數，門市現在還有紅包袋與春聯轉印活動，現在就辦卡到門市購車，感受新年新氣象，創造出最低的擁車成本。 圖／Gogoro 提供
「台新 Gogoro Rewards 聯名卡」優惠多多還能累積 Gogoro Smart Points 點數，門市現在還有紅包袋與春聯轉印活動，現在就辦卡到門市購車，感受新年新氣象，創造出最低的擁車成本。 圖／Gogoro 提供

任意門-->立即申辦台新 Gogoro Rewards 聯名卡

新春大騎！ Gogoro 熱銷車款限時 95 折

*詳情以活動官網為主


謹慎理財信用至上
差別循環信用利率：一般消費及預借現金為 6.75% ~ 15%，依電腦評等而定
循環利率之基準日為 104/9/1
預借現金手續費：預借現金金額 x3%，不足 NT$100 以 NT$100 計算
特店分期廣告已揭露各項相關費用總金額且無其他應繳費用，各期分期利率換算總費用年百分率為 0%

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