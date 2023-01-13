迎接新年新生活！「 Gogoro Rewards 點數獎勵計畫 」日常消費一網打盡回饋滿滿

迎新年、除舊佈新使用「台新 Gogoro Rewards 聯名卡」日常消費回饋滿滿。圖／Gogoro 提供

即將邁入農曆新年，隨著疫情解封，珍惜美好的移動與互動，趁此新年好好犒賞自己，揮別疫情陰霾，不僅要除舊布新還要展開新的生活模式，新年新氣象，把時間花在值得的事情上，首先就是選擇最適合自己的消費工具，告別過去令人苦惱的各項優惠整合，展開 2023 錢兔似錦的好運道！

除舊佈新迎新年，「台新 Gogoro Rewards 聯名卡」國內外消費最高回饋 3%* 無上限

民眾鑼密鼓籌備過年不可缺少的年菜、新衣、新傢俱、新座駕，甚至安排出國旅遊等，依然熱鬧！如何在過年前及過年時，讓自己有個除舊佈新必備的儀式感？新年購物旺季，當然是替家裡添購新傢俱、為自己買新衣！使用「台新 Gogoro Rewards 聯名卡」可享國內消費最高回饋 1%*，海外線上購物最高回饋 3%* 無上限，為家裡帶來新氣象同時又能滾滾利。如是 Gogoro 車主還享有獨家優惠，如 Gogoro Network 電池資費享最高回饋 16%* ，趁新年加入「Gogoro Rewards 點數獎勵計畫」開起移動新生活，日常消費回饋滿滿。

「台新 Gogoro Rewards 聯名卡」國內消費最高回饋 1%*、國外線上購物消費最高回饋 3%* 無上限、Gogoro Network 電池資費最高回饋 16%*。圖／Gogoro 提供

新年走春，「 Gogoro Rewards 」吃喝玩樂輕鬆得點

再來，過年穿著新買的衣服，與家人朋友出遊、拜年免不了吃、喝、玩、樂，怎麼消費最聰明？當然就是點數回饋要方便哪裡都能累積。「台新 Gogoro Rewards 聯名卡」一手包辦日常消費、超商、速食店、咖啡店、GoShare 移動共享服務以及購買電動機車等點數回饋。累積 1 點就等於 1 元的 Gogoro Smart Points 點數，包括全台四大超商（7-11、全家便利商店、萊爾富、OK mart）、速食店（麥當勞、摩斯漢堡、路易莎咖啡、cama café）等，使用聯名卡消費享最高回饋 10%* ，真的是花錢同時累積點數滿滿！點數可折抵 Gogoro Network 電池資費與 GoShare 騎乘費用！

新年走春，騎著 Gogoro 快意行動，與家人朋友出遊、拜年，迎接嶄新新年的到來。 圖／Gogoro 提供

「台新 Gogoro Rewards 聯名卡」一手包辦日常消費、GoShare 移動共享服務以及購買電動機車等點數回饋，點數可折抵 Gogoro Network 電池資費與 GoShare 騎乘費用！ 圖／Gogoro 提供

買台新車過好年，Gogoro 購車最高回饋 10%* 無上限

新的一年開始，想為自己添購一台嶄新的智慧電動機車，讓自己新年動如脫兔，順暢自如！一月底前購買 Gogoro 熱銷車款限時 95 折，搭配「台新 Gogoro Rewards 聯名卡」再享購車最高回饋 10%* 無上限！還有二月底前核卡台新 Gogoro Rewards 聯名卡，加碼有機會免費入住五星級飯店，中獎機率翻十倍！不但新年有新車可騎，荷包還越來越厚。

用「台新 Gogoro Rewards 聯名卡」購買 Gogoro 最高回饋 10%* 無上限！ 圖／Gogoro 提供

歡喜迎接兔年，快趁著年前為自己除舊佈新吧！帶來新氣象期許今年更順利，思考也能如兔子般敏捷，第一步就從改變消費方式開始，善用這張優惠超猛的「台新 Gogoro Rewards 聯名卡」，日常生活吃喝玩樂，都能輕鬆累積 Gogoro Smart Points 點數，此時 Gogoro 還有新春限時購車優惠，以及門市紅包袋與春聯轉印活動（實際活動依照門市安排為主，有興趣者可洽鄰近門市），感受新年新氣象，創造出最低的擁車成本。

「台新 Gogoro Rewards 聯名卡」優惠多多還能累積 Gogoro Smart Points 點數，門市現在還有紅包袋與春聯轉印活動，現在就辦卡到門市購車，感受新年新氣象，創造出最低的擁車成本。 圖／Gogoro 提供

任意門-->立即申辦台新 Gogoro Rewards 聯名卡

新春大騎！ Gogoro 熱銷車款限時 95 折

*詳情以活動官網為主



謹慎理財信用至上

差別循環信用利率：一般消費及預借現金為 6.75% ~ 15%，依電腦評等而定

循環利率之基準日為 104/9/1

預借現金手續費：預借現金金額 x3%，不足 NT$100 以 NT$100 計算

特店分期廣告已揭露各項相關費用總金額且無其他應繳費用，各期分期利率換算總費用年百分率為 0%

商品推薦