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飲食不均靠保健品？ 專家：別補過頭！

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】飲食不僅是填飽肚子，更與情緒大有關係！體內有許多如多巴胺、血清素等調節情緒的物質，都仰賴均衡飲食才能獲得。對此，許多外食族靠著保健食品來補充營養，但專家指出，市面營養品受到的規範相對藥品來得少，恐有名不副實的疑慮，呼籲民眾不要不小心就「補不足」或「補過頭」。

飲食影響心理健康

經濟學人》報導，一頓饗宴對民眾而言，不僅是生理的滿足，對心情也有積極的影響。民眾在用餐後，體內的血糖就會開始升高，並促進腦內啡的分泌，產生快樂的情緒。體內如多巴胺、血清素等調節情緒物質都需要蛋白質才能組成，意味著如果蛋白質攝取不足，恐影響到心理健康。

許多科學家研究「攝取營養」與「情緒」的關聯，然而願意長期進行實驗性飲食的民眾相當少，也導致相關研究仍缺乏資料，大多數成果都是透過觀察數據獲得，但受到生活中的變因影響，仍無法建立明確的因果關係。

不過，目前研究已明確指出，注重蔬果、豆類與紅肉（牛肉或豬肉等）的「地中海飲食」，有助減少大腦發生炎症的狀況，並降低中風、憂鬱症發生的機率。研究更進一步指出，漿果類食品比其他水果更有助於降低老年癡呆的風險；多酚含量高的飲食則能減緩腦部萎縮。

維生素恐補過頭

目前，在美國僅有10%的成人攝取足夠的蔬菜、12%攝取足夠的水果，而類似的飲食不均衡的狀況也發生在世界各地。對此，許多民眾選擇如維生素或礦物質等營養補充品。根據統計，2018 年，54% 北美民眾與43%的亞洲人，都有服用營養補充劑的習慣，最常見的綜合維他命、維他命D和omega-3脂肪酸。

科克大學精神病學教授迪南指出，營養補充品與藥品不同，受到的管制比較少，也意味著「許多營養食品內含的成分，其實比標示還要來得少」。他也指出，除了攝取不足之外，過量攝取也是問題之一，如過量的維他命A會對孕婦有害、攝取過多β胡蘿蔔素或維生素E，也會為身體帶來多種健康風險

益生菌能抗憂鬱

科學家除了聚焦於營養攝取之外，也關注於體內不同器官與大腦的互動關係。有研究就發現，腸道內的好菌能促進體內抗憂鬱物質的產生，如在優酪乳或其他發酵食品中發現的微生物，發揮類似抗憂鬱藥物的作用。

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憂鬱症 維他命

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