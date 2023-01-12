綠洲氯黴素眼藥膏主成分偏離規格 回收4.8萬支
食藥署今天公布，用於治療肺炎雙球菌、大腸菌等細菌引起的眼疾處方用藥「"綠洲" 氯黴素眼藥膏」，主成分含量偏離規格，恐影響療效，將於3月4日前回收共2批、4萬8000支。
根據衛生福利部食品藥物管理署公布藥品回收訊息，綠洲化學工業有限公司的「"綠洲" 氯黴素眼藥膏CHLORAMPHENICOL OPHTHALMIC OINTMEN」，批號200205、210301產品，主成分含量測定結果未能符合規格，啟動回收。
這款藥品主成分為CHLORAMPHENICOL，主要用於治療沙眼、葡萄狀球菌、鏈鎖狀球菌、肺炎雙球菌、大腸菌等所引起的眼疾。
食藥署品質監督管理組科長傅淑卿接受媒體聯訪表示，同成分、同劑型市占率約68%，至於「"綠洲" 氯黴素眼藥膏」的年度用量約3萬1000支。
傅淑卿表示，此藥品主成分含量須介於90%至130%，但抽驗發現這兩批偏離規格，且一批略低、另一批略高，經另家實驗室複驗，仍呈現相同結果，目前廠商正調查原因。
傅淑卿說，這次回收共4萬8000支，廠商應於3月4日前完成回收；民眾若對用藥有疑慮，應儘速回診與醫師討論，處方其他適當藥品，切勿自行任意停藥。
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