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治砂眼市占第一 綠洲氯黴素眼藥膏出包 4萬8千劑下架

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
綠洲氯黴素眼藥膏。圖／食藥署提供
綠洲氯黴素眼藥膏。圖／食藥署提供

衛福部食藥署今公布一款藥品第二級回收警示，由「綠洲化學工業有限公司」產製的「綠洲氯黴素眼藥膏」總共兩批號「200205」、「210301」，被要求回收。食藥署去年6月進行抽檢時，發現這兩批藥品不符標準，請不同實驗室複檢後，今天公布回收，預計4萬8000支。

衛署藥製字第004490號的「"綠洲"氯黴素眼藥膏」，主成分為CHLORAMPHENICOL，主要用於治療砂眼、葡萄狀球、鏈鎖狀球菌、肺炎雙球菌、大腸菌等所引起之眼部疾病。傅淑卿表示，在同成分、同劑型的藥品中，綠洲氯黴素眼藥膏市占率達到68%，110年度健保年用量3萬1000支，市占率第一，此次回收數量已超過年度用量。

傅淑卿說明，綠洲氯黴素眼藥膏屬於醫師處方藥，主成分合格範圍應在90%至130%之間，但本次抽驗到的兩批號，分別為80%、132.5%，由於情況較為少見，雖6月就已查出可能有違規疑慮，但仍送到另一家實驗室化驗，取得結果後仍是相同結果，今啟動藥品回收警示。

根據目前廠商回報，應回收的兩批號「200205」、「210301」，共計4萬8000支都已全數出貨，因此要從醫療院所進行回收。傅淑卿說，兩批號是在不同年度生產的藥品，目前已經綠洲化學工業有限公司進行調查，並在112年3月4日前完成回收，提交檢討報告。

食藥署也提醒，若對用藥有疑慮的民眾，應儘速回診與醫師討論，處方其他適當藥品，切勿自行任意停藥。

食藥署 市占率 醫師

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