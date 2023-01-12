快訊

懶人包／《英雄聯盟LOL》歡迎活動來了！超佛心任務、獲取全英雄細節一次看

70年代資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生

內閣改組恐影響普發現金6000元政策？行政院回應了

台灣港務公司貨櫃業務衰退5% 多角化經營營收成長5.4%

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
長榮海運將在高雄港啟動第七貨櫃中心第一期營運。圖／台灣港務公司提供
長榮海運將在高雄港啟動第七貨櫃中心第一期營運。圖／台灣港務公司提供

去年在新冠疫情、俄烏戰爭及通貨膨脹內外衝擊下，台灣港務公司貨櫃業務裝卸量預估為1468萬TEU，較2021年衰退5%，在推動各項港口經營業務下，去年全年營收創新高，預計達219.2億元，較2021年成長5.4%，其中包括推動各港重大工程建設，貨運核心本業及水岸觀光招商開發，並協助政府推動離岸風電等綠能政策展現成效。

台灣港務公司表示，在港棧核心本業上，去年完成台北港南碼頭區S07-S08護岸暨後線圍堤造地，及高雄港第七貨櫃中心第1期等重大工程建設；同時招商引資300多億元，如統一集團旗下統流公司投資台中港物流園區、萬海航運投資高雄港第五貨櫃中心79-81號碼頭等，陸續完成油駁基地、離岸風電相關產業進駐。

台灣港務公司指出，在水岸觀光部份，完成基隆港西2至3倉旅客中心修復、花蓮港14倉旅客通關服務場域整建工程。在多元事業發展上，台中港規劃離岸風電國產化專區，持續引進永冠、天力、世紀樺欣、西門子歌美颯等風機零組件製造廠商進駐。

台灣港務公司表示，今年業務執行重心將放在港棧本業推行，如長榮海運將在高雄港啟動第七貨櫃中心第一期營運，緊接交付第五貨櫃中心79-81號碼頭給萬海公司。基隆港持續配合客貨發展辦理軍用碼頭及威海營區西遷工程、西4-6旅運複合商業大樓招商。台中港因應離岸風電產業發展需求，辦理37、38號碼頭新建工程。花蓮港則持續進行水岸商業招商開發。

碼頭 基隆港 高雄港

延伸閱讀

承諾取消單樁式風機 海峽離岸風電環差通過環評大會

雲豹能源離岸風電傳捷報 2023年營運多箭齊發

雲豹能源攻離岸風電 預計2027年併網

台灣港務公司招新血 14類、7港口職缺起薪上看50k

相關新聞

蔣萬安：台北大巨蛋 拚年底試營運

台北市長蔣萬安昨（11）日表示，台北大巨蛋已在1月9日正式拿到內政部核發的防火避難與性能審查核可函，接下來會要求遠雄按圖...

寒舍：飯店商務客回來了

寒舍餐旅集團董事長蔡伯翰昨（11）日表示，去年解封後，商務客復甦速度比預期好，已恢復到過去的九成，但觀光客的部分並未回籠...

SOGO去年營收480億元創下新高紀錄 台北三館穩坐「東區一姐」地位

遠東SOGO百貨（2845）去(2022)年全年營收達480億元，創下史上新高紀錄，年增9%，每股純益（EPS）為1.6...

台灣港務公司貨櫃業務衰退5% 多角化經營營收成長5.4%

去年在新冠疫情、俄烏戰爭及通貨膨脹內外衝擊下，台灣港務公司貨櫃業務裝卸量預估為1468萬TEU，較2021年衰退5%，在...

北市電動機車補助加碼 機車汰舊換新最高補助28,800元

台北市政府積極推動運具電動化，為減輕民眾購車負擔並加大後疫情時代振興力道，今(2023)年持續推動「電動機車補助計畫　振...

黃晴雯：SOGO大巨蛋將讓北市百貨零售生態圈升級

SOGO董事長黃晴雯今（12）日表示，SOGO百貨去年繳出480億元的業績，雖然面對大環境的挑戰，但SOGO必須要成長，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。