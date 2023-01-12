台灣港務公司貨櫃業務衰退5% 多角化經營營收成長5.4%

去年在新冠疫情、俄烏戰爭及通貨膨脹內外衝擊下，台灣港務公司貨櫃業務裝卸量預估為1468萬TEU，較2021年衰退5%，在推動各項港口經營業務下，去年全年營收創新高，預計達219.2億元，較2021年成長5.4%，其中包括推動各港重大工程建設，貨運核心本業及水岸觀光招商開發，並協助政府推動離岸風電等綠能政策展現成效。

台灣港務公司表示，在港棧核心本業上，去年完成台北港南碼頭區S07-S08護岸暨後線圍堤造地，及高雄港第七貨櫃中心第1期等重大工程建設；同時招商引資300多億元，如統一集團旗下統流公司投資台中港物流園區、萬海航運投資高雄港第五貨櫃中心79-81號碼頭等，陸續完成油駁基地、離岸風電相關產業進駐。

台灣港務公司指出，在水岸觀光部份，完成基隆港西2至3倉旅客中心修復、花蓮港14倉旅客通關服務場域整建工程。在多元事業發展上，台中港規劃離岸風電國產化專區，持續引進永冠、天力、世紀樺欣、西門子歌美颯等風機零組件製造廠商進駐。

台灣港務公司表示，今年業務執行重心將放在港棧本業推行，如長榮海運將在高雄港啟動第七貨櫃中心第一期營運，緊接交付第五貨櫃中心79-81號碼頭給萬海公司。基隆港持續配合客貨發展辦理軍用碼頭及威海營區西遷工程、西4-6旅運複合商業大樓招商。台中港因應離岸風電產業發展需求，辦理37、38號碼頭新建工程。花蓮港則持續進行水岸商業招商開發。