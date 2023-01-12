7歲僅108公分...掌握子女成長關鍵 醫：生長發育過猶不及都須注意

7歲黃小弟弟過去1年長高不到4公分，身高僅約108公分，明顯矮同齡小朋友一大截，媽媽急帶著他求診，他骨齡僅2歲，確定為生長激素缺乏症，經過半年追蹤，開始生長激素治療(健保給付)，醫師提醒注意家中小朋友發育是否異常，過猶不及都須注意。

奇美醫學中心兒童內分泌科主治醫師陳毓劭說，造成身材矮小原因很多，藉由問診、身體評估、骨齡、抽血等檢查，區分為「正常的變異」及「病理性的生長遲緩」二項；其中「正常的變異」係指家族遺傳性生長發育遲緩以及體質性生長遲緩。

而病理性的生長遲緩包括內分泌疾病(如甲狀腺機能低下、生長激素缺乏症等)、遺傳性疾病(透納氏症、普瑞德威利氏症候群)、慢性疾病(腎臟、腸胃道疾病等)、營養不良、低出生體重兒生長障礙以及特發性身材矮小。找出造成身材矮小原因，才能對症下藥。

陳毓劭舉例，若為營養不良或體重過輕孩童，需要營養評估，改善營養攝取；甲狀腺機能低下兒童，可給予甲狀腺素補充；而符合生長激素適應症的小朋友(如：生長激素缺乏症、透納氏症、普瑞德威利氏症候群等)，提供適合的生長激素治療。

而除醫療用藥，健康生活型態，包括早睡不熬夜、均衡飲食以及維持運動好習慣，都是影響兒童成長關鍵因素。

至於何種情況會建議進一步至兒童內分泌科評估？陳毓劭建議，如果孩子身高不足或身高增加速度不足(2、3歲後每年長不到4公分)或是其他生長方面疑慮，都可來門診與醫師討論。

而近7歲李小妹，媽媽發現近日其胸部突起來求診，李小妹在身高140公分、體重35.8公斤，進一步骨齡檢查，已有12歲大，預估其成年身高，將僅有151公分，經進行性釋素刺激測驗，診斷李小妹患中樞型性早熟，在經過6個月追蹤，李小妹開始接受性早熟抑制針(GnRHa)治療(健保給付)。

陳毓劭說，性早熟表現為男生在9歲前睪丸變大，女生則是8歲前開始胸部發育或是10歲前來月經。性早熟帶來不良影響，包括成年身高損失以及月經過早因過早進入青春期，體內性荷爾蒙上升，加速生長板閉合，當生長板提早閉合、病人不再長高時，就像龜兔賽跑，最後烏龜超越兔子，因此家長且末輕忽。

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