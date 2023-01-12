菸害防制法修法三讀通過 民團：含淚接受持續監督

「菸害防制法」修正草案今於立法院完成三讀通過，我國確定禁止電子煙、納管加熱菸，而加熱菸載具也不得廣告、宣傳，不過警示圖文僅提升至50%，全國家長會長聯盟暨台灣拒菸聯盟等民團指出，三讀通過的條文暗藏許多漏洞，但會「含淚接受」並持續監督。

民團表示，感謝林為洲、林奕華、吳玉琴、陳椒華等委員堅持，面對美國菸商強大壓力下，阻擋國健署一度稱「加熱菸載具應視3C產品管理」的荒謬作法，最終加熱菸載具無法廣告、宣傳、自動販賣、網購郵購、開架展示，也限制購買年齡，不讓台灣淪加熱菸品廣告的新樂園。

不過修法結果與民團堅持的4大重點仍有落差。第一、原先提出「菸盒印製85%警示圖文」竟被砍到剩50%，台灣在世界排名僅從倒數第4成為倒數15；第二、「禁止所有加味菸品」原先正面表列禁止花香、果香、薄荷等口味，但被改為「不得用經主管機關公告禁用添加物」，強烈擔心只要美國菸商一施壓，難保國健署又棄械投降，不敢禁止或存在模糊空間或不作為。

第三、國健署仍堅持使用誤導性的「健康風險評估」文字，不採取「菸品上市審查」，且目前國健署仍未有健康風險評估的初步版本，根本是「假風險評估之名，而行開放之實」；第四、「加熱菸載具」包裝無需印製健康警示圖文，規範僅做半套，「保護國人健康也做半套嗎？」

民團指出，對於修法結果感到遺憾，仍有很多疑慮與擔心，民團將持續監督政府，並持續宣導禁止加味菸、菸盒警示圖文面積仍須加大到85%並採取WHO素面包裝、嚴格監督加熱菸商是否遵守規範、「健康風險評估」埋日後隱憂。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

全球134國菸盒警示圖文面積排行顯示，台灣警示圖文50％排名倒數第15。圖／台灣拒菸聯盟提供

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