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環保署列管鉛丹等15種化學物 違規使用最重處無期徒刑

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台中中醫診所曾違法將鉛丹（四氧化三鉛）入藥，環保署今正式公告列管。圖／環保署毒物及化學物質局提供
台中中醫診所曾違法將鉛丹（四氧化三鉛）入藥，環保署今正式公告列管。圖／環保署毒物及化學物質局提供

鑑於過去台中中醫診所曾違法使用禁藥硃砂，並將鉛丹（四氧化三鉛）入藥，長期攝入將造成鉛中毒環保署今公告列管四氧化三鉛等3類15種物質為關注化學物質，未來這些化學物質都需取得核可文件才能販售，若造成人體健康危害甚至致人死亡，可處7年以上有期徒刑或無期徒刑，併科1000萬元以下罰金。

環保署今新增列管3類15種關注化學物質，包含食安風險疑慮化學物質5種、爆裂物先驅化學物質8種及新興精神活性物質2種，加強製造、輸入、販賣、使用、貯存及運送等管理作為，並評估運作風險，將爆裂物先驅化學物質公告為具有危害性的關注化學物質。

環保署毒物及化學物質局長謝燕儒指出，2020年8月台中中醫診所使用硃砂，並將鉛丹入藥，若長期攝入，將累積於骨骼中造成鉛中毒，導致運動失調、癲癇、昏迷、腦病等神經病變或腎臟、心臟、生殖系統及內分泌系統等多種器官損傷，因此才將四氧化三鉛公告為關注化學物，盼透過源頭管制，避免類似事件發生。

謝燕儒表示，本次公告具有食安風險疑慮化學物質，除四氧化三鉛，還有曾被國際恐怖份子使用的硝油炸藥原料「硝酸銨鈣」，以及國內爆炸犯罪案件曾拆解爆竹煙火類原料，製成土製炸彈，包含「過氯酸銨」、「過氯酸鈉」、「硝酸鈉」及「硝酸鈣」等。

謝燕儒說，硝基甲烷及疊氮化鈉遇高熱或碰撞易發生猛烈爆炸；磷化鋁容易與水或酸發生劇烈反應產生磷化氫，在高溫時會自燃並與氧化劑反應引起爆炸。

另為防範青少年身體健康受新興機神活性物質威脅，參考各國通報聯合國毒品與犯罪問題辦公室的物質清單，優先列管未公告為毒品的「1,4-丁二醇」及「海罌粟鹼」為關注化學物質。

謝燕儒指出，此次列管的15種關注化學物質中，預估有7443家業者需申請後可，其中原作為廢水處理用藥的「硫化鈉」有326家、石油檢驗分析「一氧化鉛」有112家、防鏽漆用途的「四氧化三鉛」有54家，業者應在明年2月1日前取得核可文件，完成標示並製作運作紀錄及定期申報；非原既有業者，則無緩衝期限。

謝燕儒說，今天正式公告列管後，此3類15種化學物質隨即禁止在網路等無法辨識交易當事人的平台販售，違者將處3至30萬罰鍰；嚴重汙染環境者最高可處500萬元；若造成人體健康危害甚至致人於死，可罰處7年以上有期徒刑或無期徒刑，併科1000萬元以下罰金。

台中中醫診所曾違法將鉛丹（四氧化三鉛）入藥，環保署今正式公告列管。圖／環保署毒物及化學物質局提供
台中中醫診所曾違法將鉛丹（四氧化三鉛）入藥，環保署今正式公告列管。圖／環保署毒物及化學物質局提供
環保署今新增列管3類15種關注化學物質，圖為8種爆裂物先驅化學物質。圖／環保署毒物及化學物質局提供
環保署今新增列管3類15種關注化學物質，圖為8種爆裂物先驅化學物質。圖／環保署毒物及化學物質局提供

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