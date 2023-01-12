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市售鮮奶包裝多用紙盒、塑膠「原因曝」 民眾懊惱買錯很久

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師呂孟凡指出，市售鮮奶的包裝較少採用玻璃瓶，原因在於營養成分會遭破懷。示意圖／ingimage
營養師呂孟凡指出，市售鮮奶的包裝較少採用玻璃瓶，原因在於營養成分會遭破懷。示意圖／ingimage

市面上的鮮乳包裝幾乎都以紙盒為主，這背後其實大有學問，營養師呂孟凡解釋，由於鮮乳中含有維生素B2，該成分不宜被陽光照射，因此鮮乳通常都會裝在不透光的紙盒或塑膠瓶中，而非透光的玻璃瓶。此文一出，令許多網友懊惱表示，「我還特地買玻璃瓶的」。

呂孟凡昨（11）日在臉書發文分享，大部分牛奶瓶都採不透光材質，原因在於牛奶內含營養成分維生素B2，一經陽光照射就會遭到破懷，所以通常牛奶不會被放在玻璃瓶中販賣。他回憶，他曾看過市面上有主打專業的牛乳品牌，卻採用玻璃瓶裝，讓他不免覺得有些諷刺。

不過呂孟凡補充說，有些廠商可能會考量到環保、行銷等因素而選擇玻璃瓶，而且牛奶中營養豐富，即使缺少維生素B2，也還有優良的蛋白質、鈣等，民眾可依自身需求選擇偏好的包裝。

許多網友看完文章才恍然大悟，「小時候還記得那個牛奶（玻璃瓶）特別漂亮和厲害的感覺，所以還會求媽媽買給我喝」、「那時候我因為它是玻璃瓶而買耶！」、「或許是因為瓶身看起來似乎很有質感，所以一般人認為比較高級吧…」、「天啊！我都特地買玻璃瓶的牛奶耶」、「長知識了，謝謝營養師」。

也有人表示仍舊偏好玻璃瓶，「不過外國也蠻多玻璃瓶裝的牛奶販售，瓶子需要回收，他們在意的是環保」、「但我覺得用玻璃瓶喝牛奶特別好喝」、「現代人營養大部份充足，不在乎那點B2」、「從營養角度或包裝行銷角度思考本來就不太一樣了，現代人應該沒在缺B2吧」。

維生素B2的功用包含協助醣類（碳水化合物）、脂肪、蛋白質的正常代謝；促進皮膚、頭髮、指甲生長；有助眼睛健康，以及維持口腔黏膜的修復等，須從日常飲食中獲得，舉凡動物內臟、肉類、蛋、乳製品、深綠色蔬菜、菠菜、香菇、堅果、豆類和魚貝類都能攝取到。

環保 食品安全

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