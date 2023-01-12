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全台84間狗狗公園 友善寵物卻分布不均

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
跨黨派立委賴惠員（左起）、陳椒華、陳亭妃與吳思瑤12日圍著哈士奇「吉心」拍照，呼籲政府檢討目前狗狗公園的分布狀況。（主辦單位提供）
跨黨派立委賴惠員（左起）、陳椒華、陳亭妃與吳思瑤12日圍著哈士奇「吉心」拍照，呼籲政府檢討目前狗狗公園的分布狀況。（主辦單位提供）

哈士奇現身立院秀可愛，跨黨派立委簇擁狗隻時呼籲「建設更多狗狗公園」！動保行政監督聯盟秘書長何宗勳12日指出，全台目前有84座狗狗公園，但多集中於雙北，應更普遍設置友善狗公園。時代力量立委陳椒華指出，在法規或設置要點上還有改進空間，盼主管機關能配合修法。

寵物公園分布不均

何宗勳說，全國84座寵物狗公園，六都合計68處，而基隆市、嘉義市、台東縣與連江縣則完全沒有狗公園。他指出，儘管是六都，台北就有19處、新北有21處，而桃園則有19處，但台南目前只有1座。

他指出，早期規劃寵物公園都是「先求有再求好」，但目前寵物狗公園已經延伸不少問題，包括人犬衝突、地處偏僻等問題，加上許多狗公園缺乏遮陽設施，又無供水，容易讓狗狗蒙受酷熱。他認為，地方政府推廣狗公園時，也應該透過活動教育民眾如何正確使用寵物狗公園的設備。

友善寵物需跨部會合作

陳椒華表示，狗狗公園讓飼主有到專門公園散步的選擇，全國有84座，但台南市僅有1座狗公園，目前還需要法規面的援助，後續應持續檢討相關法規面與設置要點，並配合友善狗公車等措施。

民進黨立委陳亭妃指出，建設狗公園需要跨部會的協作，目前農委會是主責動物福利的專業單位，但經費卻在工務局上，如何橫跨部會合作是未來重要的議題。

民進黨賴惠員也呼籲，「主關機關應該要有監督條例出來，讓地方政府有所依循。」講到一半時，哈士奇「吉心」突然從桌上站了起來，讓她發出驚呼，何宗勳連忙將犬隻從桌上移回地上。賴惠員接續說，「不然地方政府也不知道要怎麼做」，「吉心」又突然活蹦亂跳並發出吼叫聲，賴惠員趕緊安撫說：「不要生氣啊！」。

官方：檢討法規

動督盟指出，寵物狗公園有「提高動物福利」、「人犬分離的安全環境」、「飼主社區互動空間」與「發展鄰近寵物商機」等優等。

農委會畜牧處副處長江全文表示，寵物公園設置的城鄉差距明顯，是因為飼養犬隻型態不同，都市化程度不高的縣市，狗公園需求相對低。他指出，國內養狗的人口愈來愈少，但養貓人口卻增加約2成。

他說，飼養需求的轉變，可能因為狗需要比較大的活動空間，飼養相對困難，導致養狗人數下滑。江全文也承諾，為了提供適合環境給飼主，會對法規限制、增加誘因等政策進行討論。

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