全台高血壓患者估逾500萬 滿18歲每年至少量1次血壓
高血壓是沉默殺手，在台灣每年導致約4.2萬人死亡。衛福部國健署呼籲，高血壓並非老年人專利，全台推估有500多萬名患者，提醒18歲以上民眾每年至少量1次血壓，並搭配「722原則」。
春節將屆，少不了大魚大肉和點心零食，無形中攝入過多高熱量、高油、高糖、高鹽飲食，加上熬夜與不正常作息，隱藏血壓變化風險。衛生福利部國民健康署今天公布2017至2020年國民營養健康狀況變遷調查結果，籲民眾歡樂相聚也要注意健康。
國健署慢性疾病防治組科長胡怡君簡報指出，高血壓是沉默殺手之一，可能導致心血管疾病、腦中風、糖尿病、腎臟病等重大慢性病的發生，每年約4.2萬人因高血壓相關疾病過世。
胡怡君表示，根據衛調結果，18歲以上國人的高血壓盛行率達26.8%，推估約有529萬人罹患高血壓，且盛行率隨年齡增加而上升。
但據統計，卻有近3成20歲到39歲民眾，不知道高血壓已經悄悄上身。胡怡君說，常見的血壓管理障礙包括認為高血壓是老人才有的病、就診或不舒服的時候才要量、身體無症狀不須定期量、對於血壓計選擇及測量方式認知不足等。
台灣高血壓學會理事長林彥宏說明，血壓的測量正確與否，差異很大，建議以居家血壓量測取代過往診間血壓量測作為高血壓的診斷，因為民眾到醫療院所測量時，往往受到醫療環境與白袍症候群的影響，血壓不自覺飆高，居家血壓更能有效代表真正的血壓狀態。
林彥宏建議，18歲以上民眾每年至少要量1次血壓，定期且長期監測血壓值，並搭配722原則，即「7」連續7天量測、「2」早上起床後及晚上睡覺前各量1次、「2」每次量2遍，取其平均值，做好血壓管理，定期自我血壓量測，從「個人」做起。
正常人血壓值120/80mmHg，若持續高於120/80mmHg就要注意可能有高血壓風險，應儘速尋求醫療人員評估並討論是否需要進一步治療，以避免後續心臟病或中風發生。
此外，定期量血壓是防治高血壓的基本功，透過「血壓3C原則」來掌握血壓變化，Check即規律測量、Change即改變習慣維持健康生活型態、Control即控制血壓。
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
✨ 12生肖「癸卯兔年」運勢排行曝光！易經命理師斷言：「3類人」吉星高照
✨ 2023「星座+血型」48組合運勢排行榜！牡羊這組合終於出頭了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言