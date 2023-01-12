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全台高血壓患者估逾500萬 滿18歲每年至少量1次血壓

中央社／ 台北12日電

高血壓是沉默殺手，在台灣每年導致約4.2萬人死亡。衛福部國健署呼籲，高血壓並非老年人專利，全台推估有500多萬名患者，提醒18歲以上民眾每年至少量1次血壓，並搭配「722原則」。

春節將屆，少不了大魚大肉和點心零食，無形中攝入過多高熱量、高油、高糖、高鹽飲食，加上熬夜與不正常作息，隱藏血壓變化風險。衛生福利部國民健康署今天公布2017至2020年國民營養健康狀況變遷調查結果，籲民眾歡樂相聚也要注意健康。

國健署慢性疾病防治組科長胡怡君簡報指出，高血壓是沉默殺手之一，可能導致心血管疾病、腦中風、糖尿病、腎臟病等重大慢性病的發生，每年約4.2萬人因高血壓相關疾病過世。

胡怡君表示，根據衛調結果，18歲以上國人的高血壓盛行率達26.8%，推估約有529萬人罹患高血壓，且盛行率隨年齡增加而上升。

但據統計，卻有近3成20歲到39歲民眾，不知道高血壓已經悄悄上身。胡怡君說，常見的血壓管理障礙包括認為高血壓是老人才有的病、就診或不舒服的時候才要量、身體無症狀不須定期量、對於血壓計選擇及測量方式認知不足等。

台灣高血壓學會理事長林彥宏說明，血壓的測量正確與否，差異很大，建議以居家血壓量測取代過往診間血壓量測作為高血壓的診斷，因為民眾到醫療院所測量時，往往受到醫療環境與白袍症候群的影響，血壓不自覺飆高，居家血壓更能有效代表真正的血壓狀態。

林彥宏建議，18歲以上民眾每年至少要量1次血壓，定期且長期監測血壓值，並搭配722原則，即「7」連續7天量測、「2」早上起床後及晚上睡覺前各量1次、「2」每次量2遍，取其平均值，做好血壓管理，定期自我血壓量測，從「個人」做起。

正常人血壓值120/80mmHg，若持續高於120/80mmHg就要注意可能有高血壓風險，應儘速尋求醫療人員評估並討論是否需要進一步治療，以避免後續心臟病或中風發生。

此外，定期量血壓是防治高血壓的基本功，透過「血壓3C原則」來掌握血壓變化，Check即規律測量、Change即改變習慣維持健康生活型態、Control即控制血壓。

高血壓 腦中風 國健署

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