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高血壓病患就醫1周前量「居家血壓722」 準確度再提升

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
國健署今日舉辦「相揪量血壓 722 GO健康」高血壓防治宣導記者會。記者許政榆／攝影
國健署今日舉辦「相揪量血壓 722 GO健康」高血壓防治宣導記者會。記者許政榆／攝影

台灣高血壓盛行率達26.8%，推估529萬人罹患高血壓，但國健署調查，20歲以上國人高血壓自知率僅67.9%，代表「3成成年人不自知高血壓找上身」，影響血壓管理的4大障礙，包括誤認「老人才有高血壓，年輕人不用量」、「就診或不舒服才量」、「無症狀不用定期量」、「血壓計選擇及測量認知不足」。台灣高血壓學會推出衛教影片，教民眾正確量血壓，並推動「居家血壓722」紀錄。

國健署副署長魏璽倫表示，高血壓是許多疾病的危險因子，像是腦中風、眼部病變、心血管疾病、慢性腎病等，粗估1年會有4.2萬人因此過世；慢性疾病防治組科長胡怡君表示，高血壓疾病在十大死因排行中，3年內從第8名攀升至第6名，是沉默殺手之一，但20歲以上國人高血壓自知率僅67.9%，因多數年輕人以為「與我無關」，後續發現時都是「被診斷」才知。

分析血壓管理4大障礙，第一、認為高血壓是老人才有的疾病，年輕人不用量。第二、認為就診是量血壓的好時機，不舒服時才量。第三、認為身體無症狀不需定期量。第四、對於血壓計的選擇及測量方式等認知不足。

民眾在診間容易出現「白袍症候群」，台灣高血壓學會理事長、台大醫院心臟內科教授林彥宏表示，先前一名40多歲女性，在診間測量血壓高達160mmHg，使得每次開藥劑量過多，服藥後常頭暈，透過「居家血壓722」調整才順利適應，後續也不必再吃藥。

林彥宏表示，現在市售電子血壓計準確度高、價格平實，提醒民眾不要等3個月回診時才測量血壓。

台灣高血壓學會、中華民國心臟學會最新「2022台灣高血壓指引」，建議民眾以「居家血壓」量測取代「診間血壓」量測作為高血壓診斷，並搭配「722」原則，「7」連續七天量測、「2」早上起床後、晚上睡覺前各量一次、「2」每次量兩遍，取其平均值，做好血壓管理。正常血壓值應小於120/80mmHg，18歲以上民眾每年至少要量一次血壓，定期且長期監測血壓值。

林彥宏表示，疫情期間群體焦慮，血壓有上升情形，此外許多慢性病控制不理想，包括高血壓、糖尿病、心衰竭等，後續併發症也陸續發生，他呼籲，高血壓初期沒有特別感覺，民眾應定期測量，才能掌握自身狀況。春節期間也要維持健康生活型態，採取低油、低糖、低鹽及高纖飲食，保持適當體重、養成規律運動習慣、壓力紓解、拒菸酒等，都能有效改善血壓問題。

台灣高血壓學會理事長、台大醫院心臟內科教授林彥宏（右）提醒，18歲以上民眾每年至少要量一次血壓，並搭配722居家量測，「7」連續七天量測、「2」早上起床後、晚上睡覺前各量一次、「2」每次量兩遍，取其平均值，做好血壓管理。記者許政榆／攝影
台灣高血壓學會理事長、台大醫院心臟內科教授林彥宏（右）提醒，18歲以上民眾每年至少要量一次血壓，並搭配722居家量測，「7」連續七天量測、「2」早上起床後、晚上睡覺前各量一次、「2」每次量兩遍，取其平均值，做好血壓管理。記者許政榆／攝影

高血壓 國健署 腦中風

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