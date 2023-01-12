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下午1時15分台東外海規模4.3地震 最大震度屏東2級

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下午1時15分連2震！ 屏東縣三地門規模4.4地震 最大震度3級

聯合報／ 記者周湘芸楊德宜／台北即時報導
中央氣象局發布第004號顯著有感地震報告，今天下午1時15分，在屏東縣政府東北方25.0公里，位於屏東縣三地門鄉，發生芮氏規模4.4地震，地震深度18.3公里。圖／氣象局提供
中央氣象局發布第004號顯著有感地震報告，今天下午1時15分，在屏東縣政府東北方25.0公里，位於屏東縣三地門鄉，發生芮氏規模4.4地震，地震深度18.3公里。圖／氣象局提供

中央氣象局發布小區域有感地震報告，今天下午1時15分，在台東縣政府南方77.1公里，位於台灣東南部海域，發生芮氏規模4.3地震，地震深度25.1公里。

各地震度級：屏東縣地區最大震度2級、台東縣地區最大震度1級、高雄市地區最大震度1級、嘉義縣地區最大震度 級、台南市地區最大震度1級。

中央氣象局發布第004號顯著有感地震報告，今天下午1時15分，在屏東縣政府東北方25.0公里，位於屏東縣三地門鄉，發生芮氏規模4.4地震，地震深度18.3公里。

各地震度級：屏東縣地區最大震度3級、高雄市地區最大震度3級、台南市地區最大震度2級、嘉義縣地區最大震度2級、台東縣地區最大震度1級、嘉義市地區最大震度1級、雲林縣地區最大震度1級、彰化縣地區最大震度1級。

地震 台東 屏東縣

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