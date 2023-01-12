影／農委會攜手全聯 推平價抗漲專區
農曆春節將近，為了穩定供貨和物價，也照顧民生和弱勢族群，農委會今宣布與全聯福利中心合作推出「平價抗漲專區」，以民生常需要的米、生鮮蔬果、牛奶等祭出許多優惠。
農委會主委陳吉仲與全聯董事長林敏雄一同出席記者會，陳吉仲表示感謝全聯一直力挺和幫忙農民，過去不但幫忙賣過鳳梨、石斑魚等優質農漁產，如今面臨全球原物料上漲造成物價漲價情形，再度合作開辦「平價抗漲專區」，目前品項有米、生鮮蔬果、牛奶、保久乳等；而背後很多成本都是全聯吸收，加上是產地直送，不會影響到產地價格。陳吉仲也透露，全聯不久後也會配合農委會，販賣平價的「幸福餐盒」，照顧更多年輕和弱勢族群。
至於「平價專區」目前暫定辦理一季，而全聯實際上長期以來每周三、六都有祭出部分商品「買1送1」、「家庭日」等活動，讓更多民眾有機會省荷包，受到許多消費者歡迎。
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