快訊

疫情再現降幅！本土+2萬2653例、284例境外、48死 較上周下降27%

下午1時15分台東外海規模4.3地震 最大震度屏東2級

聯合再生洪傳獻：把光電當小媳婦 官方目標都是空談

聽新聞
test
0:00 / 0:00

怕寂寞的兔子看過來！ 春節來南瀛天文館尋兔找開星

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市南瀛天文館春節期間將辦理「天兔開躍瀛新春」春節連假系列活動，祭出優惠措施。記者鄭惠仁／攝影
台南市南瀛天文館春節期間將辦理「天兔開躍瀛新春」春節連假系列活動，祭出優惠措施。記者鄭惠仁／攝影

春節將至，台南市教育局南瀛天文館今邀請民眾，春節走春時化身冬季王者－獵戶座，追尋獵物「天兔座」的蹤影，從22日(初一)至29日(初八)，將辦理「天兔開躍瀛新春」春節連假系列活動，市長黃偉哲也邀請大家一起尋找現身於館內的「鴻運天兔」，參加「兔年X天文」主題任務集點，及欣賞精彩的「魔術表演」，更有消費滿額贈禮、兔年特色春貼免費索取，別錯過機會。

黃偉哲市長表示，春節期間來南瀛天文館的民眾，只要生肖屬兔，即可享有「套票買1送1」的優惠，另民眾身上若有配戴「兔子元素物件」(如衣服兔子圖案或頭戴兔耳朵造型等)，皆可享有「天文展示館免費參觀」的優惠，讓我們一起「兔年戴隻兔，到館瀛來富」。

教育局長鄭新輝表示，南瀛天文館推出「2023天文探險手冊」，憑任一天文館有價票即可免費獲贈，邀請大小朋友化身冬季王者－獵戶座，挑戰天兔瀛新春3大任務。「尋兔任務」收集天兔座的5個英文字母「LEPUS」、「兔躍瀛星」挑戰天文主題闖關、「星動任務」與主題特展合影打卡上傳，皆可集點玩鴻兔轉盤試手氣，多元豐富的活動讓全家大小都能「揚眉兔氣，乎恁事事攏歡喜」。

鄭新輝說，南瀛天文館也推出大年初一到初八新春消費加碼送優惠，全台唯一3D球幕星象劇場在每日早鳥第一場，特別追加天文好禮，中午則加映經典好片－2D「勇闖太空」享有全票買一送一優惠。為回饋廣大粉絲朋友，春節期間星空小棧消費滿300元可轉轉樂抽獎1次、日晷餐廳消費滿300元即送精美日晷，數量有限送完為止。

館長何秋蓮表示，今年大年初三到初五還有特別的限定活動，連續3天由大師揮毫「特色兔子」春貼，也有許多精彩的表演Show，另大年初七夜間有安排導覽解說，將帶領民眾尋找星空中的「天兔座」、藏身於月球中的玉兔，當期「星動時課」特展也推出積分大PK競賽，祭出天文望遠鏡等豪華獎品等你來挑戰。活動詳情請上南瀛天文館網站查詢(http://www.taea.tn.edu.tw)。

南瀛天文館 春節 兔年

延伸閱讀

地方集會場地不足 台南佳里第二聯合活動中心今動工

越捷航空胡志明市-台南航班今天復航 未來一周三往返

台南「安中河」將消失 抽水站工程今天啟動

藍批不認錯恐影響賴清德選總統 黃偉哲駁：偏離事實

相關新聞

下午1時15分連2震！ 屏東縣三地門規模4.4地震 最大震度3級

中央氣象局發布小區域有感地震報告，今天下午1時15分，在台東縣政府南方77.1公里，位於台灣東南部海域，發生芮氏規模4....

蘇花大清水隧道坍方 台鐵今起4天共加42列次區間車疏運

昨天深夜近0時蘇花公路大清水隧道南口發生坍方道路阻斷，台鐵加開班次，今天下午起加開宜蘭至花蓮6班區間車，明天至15日共3...

周末變天 下周冷空氣襲台恐達強烈冷氣團等級、跌到12度

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧說，昨天隨著地面風向轉為偏東風，西半部的擴散條件再度轉差，中南部到了今天清晨汙染物的濃度又來...

捷報！雲林國際偶戲節獲國際設計獎 鑲金戴銀披銅

國際設計IDA設計獎近日公布得獎名單，雲林國際偶戲節2021年主視覺獲得銀獎及青銅獎肯定，縣府文化觀光處表示，雲林國際偶...

篩檢未回溫 大腸癌末病人增 開刀驚見「腹腔超大腫瘤」慘狀

大腸癌發生人數連續15年位居第1位，根據國健署109年癌症登記資料，大腸癌新診斷個案有1萬6829人，近3年受新冠疫情影...

歷年最長春節連假將至 交通部疏運規畫看這裡

歷年來最長、為期10天的春節連假將至，交通部今天表示，為因應連假期間湧現的人潮與車潮，各重要交通節點有加強實施相關交通管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。