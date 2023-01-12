怕寂寞的兔子看過來！ 春節來南瀛天文館尋兔找開星

春節將至，台南市教育局南瀛天文館今邀請民眾，春節走春時化身冬季王者－獵戶座，追尋獵物「天兔座」的蹤影，從22日(初一)至29日(初八)，將辦理「天兔開躍瀛新春」春節連假系列活動，市長黃偉哲也邀請大家一起尋找現身於館內的「鴻運天兔」，參加「兔年X天文」主題任務集點，及欣賞精彩的「魔術表演」，更有消費滿額贈禮、兔年特色春貼免費索取，別錯過機會。

黃偉哲市長表示，春節期間來南瀛天文館的民眾，只要生肖屬兔，即可享有「套票買1送1」的優惠，另民眾身上若有配戴「兔子元素物件」(如衣服兔子圖案或頭戴兔耳朵造型等)，皆可享有「天文展示館免費參觀」的優惠，讓我們一起「兔年戴隻兔，到館瀛來富」。

教育局長鄭新輝表示，南瀛天文館推出「2023天文探險手冊」，憑任一天文館有價票即可免費獲贈，邀請大小朋友化身冬季王者－獵戶座，挑戰天兔瀛新春3大任務。「尋兔任務」收集天兔座的5個英文字母「LEPUS」、「兔躍瀛星」挑戰天文主題闖關、「星動任務」與主題特展合影打卡上傳，皆可集點玩鴻兔轉盤試手氣，多元豐富的活動讓全家大小都能「揚眉兔氣，乎恁事事攏歡喜」。

鄭新輝說，南瀛天文館也推出大年初一到初八新春消費加碼送優惠，全台唯一3D球幕星象劇場在每日早鳥第一場，特別追加天文好禮，中午則加映經典好片－2D「勇闖太空」享有全票買一送一優惠。為回饋廣大粉絲朋友，春節期間星空小棧消費滿300元可轉轉樂抽獎1次、日晷餐廳消費滿300元即送精美日晷，數量有限送完為止。

館長何秋蓮表示，今年大年初三到初五還有特別的限定活動，連續3天由大師揮毫「特色兔子」春貼，也有許多精彩的表演Show，另大年初七夜間有安排導覽解說，將帶領民眾尋找星空中的「天兔座」、藏身於月球中的玉兔，當期「星動時課」特展也推出積分大PK競賽，祭出天文望遠鏡等豪華獎品等你來挑戰。活動詳情請上南瀛天文館網站查詢(http://www.taea.tn.edu.tw)。

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