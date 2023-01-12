施振榮倡議「員工福利藝文禮券」 李永得：盡快研議

每年年終，企業的福委會經常會發給員工各種禮券，包括百貨公司或量販店、超市，卻幾乎沒有藝文的選項。宏碁集團創辦人施振榮今呼籲，文化部應研擬補助「員工福利藝文禮券」，用於鼓勵企業與員工加碼藝文消費，擴大台灣藝文消費巿場，並為藝文界建立一個生生不息的新機制。文化部長李永得今天受訪時表示，認為這個建議非常好、符合文化部的政策。至於具體作法，文化部會用很快的時間，和施振榮等企業界領袖、以及相關單位如企業福利委員會討論，如何將此一理想實現。

為促進上市上櫃企業支持文化發展，文化部經與金管會、證交所協調後，日前召開記者會正式宣布上市櫃公司贊助支持國內藝文發展將可列入ESG的年度成果中，李永得並預估2024年企業贊助支持國內藝文發展規模將達80億元。施振榮在會中提出員工藝文禮券的構想，今天發表更明確的規畫。

施振榮表示，為了替藝文團體創造巿場，建議文化部藉由提供藝文禮券的補助著手，由文化部規劃預算，鼓勵企業或福委會投入藝文消費，給予10%到20%的補助。至於補貼的藝文消費項目，文化部可進一步討論後再擬定相關辦法。此外他也建議藝文團體應針對藝文消費（團購）提供折扣，以吸引企業員工投入藝文消費，同時也可以讓原本的預算有擴大的效益。

李永得今天參加紙風車劇團「哪吒鬧龍宮」彩排記者會，會後受訪表示，施振榮的建議非常好，結合民間和政府資源，讓政府以母金概念引進民間更多資金進來，擴大藝文消費市場規模，培養更多藝文欣賞人口，「這是文化部一貫積極推動的政策方向」。他表示，此一藝文禮券是不是可和文化禮金適度結合，技術問題可以討論，「大家的方向是一致的」，文化部會積極處理。

至於政府是否會提供10%到20%的補助，李永得以文化禮金為例，規劃概念是藝文團體和文化產業都要一起投入。譬如說20%裡面，政府負擔10%，另外10%由各個文化產業提供折扣，大家共同促成生生不息的概念。為了鼓勵藝文團隊打折，政府還可以補貼藝文團隊的打折。

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