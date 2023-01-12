捷報！雲林國際偶戲節獲國際設計獎 鑲金戴銀披銅

國際設計IDA設計獎近日公布得獎名單，雲林國際偶戲節2021年主視覺獲得銀獎及青銅獎肯定，縣府文化觀光處表示，雲林國際偶戲節近3年均邀請知名設計師顏伯駿擔任視覺設計統籌，成功將創新創意融入傳統藝術文化，吸引年輕族群關注。

IDA設計獎始於2007年，至今舉辦第16屆，評審團來自世界各地設計界及藝術界專業人士，陣容堅強，獎項共分建築設計、室內設計、產品設計、時尚設計、圖形設計等5大類項，評選方向囊括創新性、實用性和發展性，主辦方近日公布得獎名單，雲林縣一舉奪雙獎。

縣長張麗善說，主視覺是雲林國際偶戲節改變的起點，創新、實用並進，與顏伯駿合作找出傳統藝術新的價值與定位，幾經翻轉既有元素結構，連拿下「Shopping Design」Taiwan Design BEST 100年度設計獎及2022金點設計獎標章，此次從全球80多國激烈戰場中脫穎而出，奪得IDA銀獎與青銅獎，鑲金戴銀披銅，讓世界看見傳統表演藝術節慶品牌的改變。

參與雲林縣最重要的年度文化慶典主視覺設計，顏伯駿說，自己是以專業品牌角度出發，2020年首次合作，以「男神時代」重組經典角色，展現亮點，2021年「武林天下」則透過現代插畫與角色交集，去年「轟動武林」拆解傳統藝術多種元素，強化其無限放大的可能性，即便創新仍緊扣節慶精神，將多元視覺藝術型態，表現在布袋戲中，成為偶戲迷心中的經典。

文觀處長陳璧君說，雲林國際偶戲節以演唱會規模辦開幕音樂會，致力打造金掌獎成為台灣第四金、製作PODCAST布袋戲節目、增辦科技互動特展及口白創意競賽、青年金掌獎等，此外扎根藝文教育與興建傳習中心，希望透過培育青年族群，傳承布袋戲，成為傳統藝術文化王國。 雲林國際偶戲節2021年主視覺獲國際設計「IDA設計獎」銀獎及青銅獎肯定。圖／雲林縣政府提供 雲林國際偶戲節2021年主視覺獲國際設計「IDA設計獎」銀獎及青銅獎肯定。圖／雲林縣政府提供

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