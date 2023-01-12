屏東午仔魚全台47間農漁會超市促銷 年節推廣買2送1
台灣午仔魚去年底禁銷陸，屏東縣午仔魚產量占全台8成，首當其衝，屏東縣府與台灣農漁會超市中心聯合推廣，即日起到1月31日在新北、花蓮、台東、屏東、高雄、澎湖與金門等48間農漁會超市，同步促銷屏東午仔魚鮮魚與午仔魚一夜干，年節推廣價買2送一。
屏東縣府農業處今在屏東物產館舉行午仔魚促銷，推出午仔魚鮮魚、午仔魚一夜乾（200-250g）均一特價每尾159元以及買2送1的優惠，現場還有加碼「午」告幸運籤抽抽樂優惠再打折，有機會以買2送1再打5折的超低優惠將屏東優質午仔魚帶回家。
屏東縣副縣長黃國榮說，過年吃魚，也象徵年年有餘，結合本月14日登場的屏東熱帶農業博覽會，在展期期間，1月14日到2月28日，在熱博彩魚新視界區也買得到。
台灣農漁會超市中心執行者陳文嘉說，午仔魚促銷以鮮魚、一夜干冷凍保存，昨天出貨1千多箱，陸續增加中，通路原訂48家農漁會超市，也會持續增加中。
縣府農業處長鄭永裕說，午仔魚目前來說，從2兩、4兩、6兩、8兩到10兩都有人在出，有做燒烤、便當、家庭、宴席桌餐都可以應用，藉由這波農漁會超市採購，推廣到家戶餐桌，午仔魚肉質細嫩鮮甜，對身體負擔少，邀請消費者多多採購享用。
屏東縣午仔魚種植面積約4百公頃，年產量1萬多公噸，外銷量往年有六成左右約6千多噸，以往內銷三到四成，三千多噸到四千多噸，這波希望增加內銷量。
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