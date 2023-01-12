菸害防制法修法引藍綠攻防 民眾黨團：今天可望三讀
近日菸害防制法修法在立法院引藍綠政治攻防，民進黨團指在野拖延菸防法修法，國民黨團氣喊抹黑，昨揚言「不延會不簽總預算」；民眾黨團立院總召邱臣遠今表示，菸害防制法修正草案歷經五次協商已有初步共識，據他所知，今天可望進行三讀。
邱臣遠表示，看得出來藍綠兩黨對菸害防制法的政治攻防，認為這樣的操作「政治意涵多過實際情況」菸害防制法涉及加熱菸、電子菸等，是相當重要的民生法案，籲藍綠兩黨不要再過多的政治操作，盡快完成三讀。
總預算的部分，邱臣遠表示，各黨團都還在積極溝通中，若真的審不完，必要時會再延會或開臨時會，民眾黨團會全力配合；邱說，總預算會影響到明年度整個公務體系的資源分配，籲各政黨理性務實看待，盡快啟動相關溝通，各黨黨鞭也要理性討論。
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