12歲童智齒痛？竟是肌肉瘤作怪 他勇於抗癌還俊俏臉龐

一名12歲男童去年暑假右邊智齒處痛、右臉頰腫脹，誤以為牙齦感染，抗生素治療沒改善，後轉至台中榮總，查出是右側顱底橫紋肌肉瘤，為軟組織惡性腫瘤，他勇於抗癌，接受一年的化療、放療療程，恢復俊俏的臉龐。他今天到台中榮總分享心路歷程，並送上感謝卡片，感謝醫護救治。

橫紋肌肉瘤是一種軟組織惡性腫瘤，常見於15歲以下的孩童。根據台灣兒童癌症基金會的統計，橫紋肌肉瘤佔全部兒童惡性腫瘤的3.3%，2020年全台有19名新發病的軟組織惡性腫瘤。

台中榮總兒童血液腫瘤科主任黃芳亮說明，男童轉而向他求診，經會診耳鼻喉科主任梁凱莉手術切片檢查，病理報告確認是右側顱底橫紋肌肉瘤，為最常見的好發位置，幸運的是男童無轉移到其他部位，經接受一年的血液腫瘤科團隊的化學藥物治療，並同步接受放射腫瘤科主任游惟強主任團隊的放射線治療療程，腫塊逐漸縮小，恢復俊俏的臉龐。

男童母表示，捨不得兒子小小年紀要和病魔對抗，兒子在漫長的治療時間，常安慰著他，要她不要擔心，還說他沒事很快就會恢復建康，真的是堅強又貼心。

台中榮總副院長傅雲慶說，台灣兒童癌症基金會統計資料顯示，台灣兒童橫紋肌肉瘤5年整體存活率為68%，台中榮總因多專科團隊合作，並導入精準醫學，10年來共治療12名橫紋肌肉瘤孩童，整體存活率高達80%。建議對於兒童臉部的不明腫塊應提高警覺，提早發現提早治療可能的兒童橫紋肌肉瘤。 罹橫紋肌肉瘤的12歲男童經治療，恢復俊俏的臉龐，今擁抱台中榮總兒童血液腫瘤科主任黃芳亮，感謝醫護的救治。圖／台中榮總提供

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