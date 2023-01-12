長榮航勤員工加工會遭拒 張善政：資料可直接交勞動局

長榮航勤員工日前因依法休假引發爭議，有300名長榮航勤員工盼加入工會，卻遭冷處理，桃園市長張善政今受訪對此指出，員工希望加入的話，可把資料交給桃園市政府勞動局，並由勞動局轉交工會。

長榮航勤員工在元旦期間依法休假，造成班機大亂，雖爭取到4萬元的激勵獎金，但長榮航空企業工會指出，已有超過300名長榮航勤的員工連署希望加入工會，長榮航勤企業工會卻避而不見，並要求桃園市政府不應該繼續包庇資方。

長榮航空企業工會也呼籲桃園市長張善政，應立即提供「長榮航勤企業工會」的理監事名單，並要求長榮航勤企業工會任一幹部立即與「加入工會召集人」鄧永城聯絡，讓超過300名的基層員工依法加入工會。

對此，張善政今早受訪時表示，從事發開始，勞動局就非常積極參與，也已經在跟長榮航勤企業工會的理事長協調，讓員工開始聯署加入。另外，如果員工希望加入的話，其實可以把資料交給勞動局，勞動局會把資料轉到工會，讓這些員工都能夠順利加入。

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