快訊

公有地只能標給建商蓋豪宅？專家：應參考這國的做法

吃紅肉不好？吃魚最健康？8大健康原則真相探究，有些你不必照單全收

長榮航勤員工加工會遭拒 張善政：資料可直接交勞動局

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
張善政（中）今早參加桃園市不動產開發商業同業公會冷凍（藏）車捐贈儀式。記者陳右豪／攝影
張善政（中）今早參加桃園市不動產開發商業同業公會冷凍（藏）車捐贈儀式。記者陳右豪／攝影

長榮航勤員工日前因依法休假引發爭議，有300名長榮航勤員工盼加入工會，卻遭冷處理，桃園市長張善政今受訪對此指出，員工希望加入的話，可把資料交給桃園市政府勞動局，並由勞動局轉交工會。

長榮航勤員工在元旦期間依法休假，造成班機大亂，雖爭取到4萬元的激勵獎金，但長榮航空企業工會指出，已有超過300名長榮航勤的員工連署希望加入工會，長榮航勤企業工會卻避而不見，並要求桃園市政府不應該繼續包庇資方。

長榮航空企業工會也呼籲桃園市長張善政，應立即提供「長榮航勤企業工會」的理監事名單，並要求長榮航勤企業工會任一幹部立即與「加入工會召集人」鄧永城聯絡，讓超過300名的基層員工依法加入工會。

對此，張善政今早受訪時表示，從事發開始，勞動局就非常積極參與，也已經在跟長榮航勤企業工會的理事長協調，讓員工開始聯署加入。另外，如果員工希望加入的話，其實可以把資料交給勞動局，勞動局會把資料轉到工會，讓這些員工都能夠順利加入。

長榮航勤 桃園市長 張善政

延伸閱讀

視察水情疑酒駕遭批 張善政：以後會更小心

張善政遭疑酒後駕車 酒駕防制協會譴責要求道歉

綠營爆料張善政疑酒後開車視察 警：須以當下酒測值為準

綠營爆酒後開車視察 張善政：只有抿一下、5小時後才開車

相關新聞

蘇花大清水隧道坍方 台鐵今起4天共加42列次區間車疏運

昨天深夜近0時蘇花公路大清水隧道南口發生坍方道路阻斷，台鐵加開班次，今天下午起加開宜蘭至花蓮6班區間車，明天至15日共3...

周末變天 下周冷空氣襲台恐達強烈冷氣團等級、跌到12度

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧說，昨天隨著地面風向轉為偏東風，西半部的擴散條件再度轉差，中南部到了今天清晨汙染物的濃度又來...

篩檢未回溫 大腸癌末病人增 開刀驚見「腹腔超大腫瘤」慘狀

大腸癌發生人數連續15年位居第1位，根據國健署109年癌症登記資料，大腸癌新診斷個案有1萬6829人，近3年受新冠疫情影...

歷年最長春節連假將至 交通部疏運規畫看這裡

歷年來最長、為期10天的春節連假將至，交通部今天表示，為因應連假期間湧現的人潮與車潮，各重要交通節點有加強實施相關交通管...

春節返鄉車潮 公路總局公布春節這些路段易壅塞

今年春節假期有10天，1月21日除夕為連假的第二天，公路總局說，預估春節返鄉車潮在連假首日1月20日小年夜及除夕的車流量...

媽媽社工怒喊：不容政治算計 催促朝野三讀菸防法

「菸害防制法」在立法院衛環委員會第五度朝野協商達成共識，不料昨天上午傳出國民黨團幹部未簽名，民進黨團批評拖延法案；雖然今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。