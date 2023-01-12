快訊

公有地只能標給建商蓋豪宅？專家：應參考這國的做法

吃紅肉不好？吃魚最健康？8大健康原則真相探究，有些你不必照單全收

環保署列管硃砂 致人於死最重可處無期徒刑

中央社／ 台北12日電

行政院環境保護署表示，過去曾發生中醫混入禁藥硃砂，造成民眾鉛中毒的事件，今天正式公告將硃砂列管，未來若造成人體健康危害甚至致死，則可處無期徒刑、併科最高新台幣1000萬元罰金。

民國109年8月台中中醫診所混入禁藥硃砂，造成多名民眾鉛中毒。硃砂其實就是具食安風險疑慮化學物質「四氧化三鉛」，環保署今天將四氧化三鉛公告為關注化學物質，透過源頭管制，避免類似事件發生。

環保署今天新增列管3類15種關注化學物質，包含食安風險疑慮化學物質5種、爆裂物先驅化學物質8種及新興精神活性物質2種。為降低不當使用導致人體健康及環境危害，運作人須於113年2月1日前取得核可文件。

環保署解釋，硃砂若長期攝入，將累積於骨骼中造成鉛中毒，導致運動失調、癲癇、昏迷、腦病等神經病變或腎臟、心臟、生殖系統及內分泌系統等多種器官損傷。

其他列管食安風險疑慮關注化學物質，包括為縮短皮蛋製程曾大量添加之「一氧化鉛」、為冒充臭豆腐硫化物氣味所添加「硫化鈉」及添加於乳製品或醬油以延長保存期限「硫氰酸鈉」及「β-荼（萘）酚」。

本次列管的爆裂物先驅化學物質部分，包含曾被國際恐怖分子使用之硝油炸藥原料「硝酸銨鈣」，及國內爆炸犯罪案件曾拆解爆竹煙火類原料，製成土製炸彈，包括「過氯酸銨」、「過氯酸鈉」、「硝酸鈉」及「硝酸鈣」等。

另外，「硝基甲烷」及「疊氮化鈉」遇高熱或碰撞易發生猛烈爆炸；「磷化鋁」易與水或酸發生劇烈反應產生磷化氫，在高溫時會自燃並與氧化劑反應引起爆炸；皆依據物質特性列為具有危害性關注化學物質。

環保署並參據各國通報聯合國毒品與犯罪問題辦公室物質清單，優先列管未公告為毒品「1,4-丁二醇」及「海罌粟鹼」為關注化學物質。

環保署毒物及化學物質局局長謝燕儒告訴中央社記者，今天公告列管的這15種關注化學物質，經查國內共有743家業者有使用、運作，其中硃砂就占54家；新增列管的原因主要是在過去曾發生不當使用、或是國際上有共同規範。

謝燕儒指出，其實這些化學品是常見於各種製程中，如「1,4-丁二醇」其實是用於工程塑料的生產，而「海罌粟鹼」更是化粧品的原料。

謝燕儒表示，在公告前都已與業者溝通，15種物質公告為關注化學物質後，隨即禁止於網路等無法辨識交易當事人平台販賣，業者應於明年2月1日前取得核可文件，環保署也會協助、輔導。

謝燕儒強調，若未來仍有不肖業者不當使用，依法可處新台幣3萬至500萬元罰鍰；若是嚴重污染環境則可處100萬至500萬元；若致人於死者，可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，得併科500萬元以上、1000萬元以下罰金。

環保署 中毒 食安

延伸閱讀

影／把關食安公安 新北副市長帶隊 春節大賣場聯合稽查

開發單位收購「空汙減量」 享早鳥優惠

汽機車舊換新 環署有補助

槍殺小黃司機判決三度逆轉 林金貴等了16年終獲判無罪確定

相關新聞

蘇花大清水隧道坍方 台鐵今起4天共加42列次區間車疏運

昨天深夜近0時蘇花公路大清水隧道南口發生坍方道路阻斷，台鐵加開班次，今天下午起加開宜蘭至花蓮6班區間車，明天至15日共3...

周末變天 下周冷空氣襲台恐達強烈冷氣團等級、跌到12度

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧說，昨天隨著地面風向轉為偏東風，西半部的擴散條件再度轉差，中南部到了今天清晨汙染物的濃度又來...

篩檢未回溫 大腸癌末病人增 開刀驚見「腹腔超大腫瘤」慘狀

大腸癌發生人數連續15年位居第1位，根據國健署109年癌症登記資料，大腸癌新診斷個案有1萬6829人，近3年受新冠疫情影...

歷年最長春節連假將至 交通部疏運規畫看這裡

歷年來最長、為期10天的春節連假將至，交通部今天表示，為因應連假期間湧現的人潮與車潮，各重要交通節點有加強實施相關交通管...

春節返鄉車潮 公路總局公布春節這些路段易壅塞

今年春節假期有10天，1月21日除夕為連假的第二天，公路總局說，預估春節返鄉車潮在連假首日1月20日小年夜及除夕的車流量...

媽媽社工怒喊：不容政治算計 催促朝野三讀菸防法

「菸害防制法」在立法院衛環委員會第五度朝野協商達成共識，不料昨天上午傳出國民黨團幹部未簽名，民進黨團批評拖延法案；雖然今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。