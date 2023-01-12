全國寵物公園調查8成位於6都 動保團體呼籲多推廣
台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳偕同立委陳椒華、陳亭妃、吳思瑤、賴惠員等人舉行記者會，公布全國寵物公園調查結果。
全台目前共有84座寵物狗公園，其中8成都位於六都，而基隆市、嘉義市、台東縣、連江縣則無。何宗勳呼籲地方政府應該在推廣初期，利用寵物狗公園舉辦相關活動，透過活動教育與正確使用寵物狗公園設備，誘使民眾經常使用並自主管理，讓寵物狗公園成為社區人犬歡樂聚會場所。
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