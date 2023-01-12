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年輕人學貸壓力大 綠委：政府代繳一年

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民進黨多位立委12日呼籲行政院在特別條例中，撥40億元加入補助青年學貸的預算。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
民進黨多位立委12日呼籲行政院在特別條例中，撥40億元加入補助青年學貸的預算。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「通膨時代青年更難還學貸，政府應協助償付1年！」民進黨立委鍾佳濱、賴品妤、吳思瑤、何欣純、賴惠員與范雲12日共同召開記者會，呼籲政府撥出40億協助青年償還1年學貸。賴品妤說，現在學貸要越收入4萬以下才能緩繳，但許多青年還要分擔家計，薪水已無多餘空間，呼籲政府思考放寬緩繳門檻。

學貸負擔沉重

鍾佳濱指出，我國目前有43萬名學貸族、總貸款額達770億，但目前教育部的緩繳學貸門檻是月收入4萬以下才行，對於面對高物價、高通膨，甚至還要分擔家計的青年來說已無法負荷。鍾佳濱說，30萬學貸平均要繳8年，每個月約還3千多元，對許多剛畢業的學生來說負擔還是很重。

因此他建議，在全體43萬名學貸族中，挑出10萬名工作年資較少、薪水較低的青年，由教育部補助40億元代償今年學貸。賴品妤則說，4萬元對於很多剛畢業的學生來說門檻太高，很多民眾扣除生活開銷、物價通膨與分擔家計的錢已所剩無幾，應該將緩繳學貸的門檻也同時放寬。

吳：反對代繳改緩繳

何欣純指出，社會住宅、救助的門檻同時也要放低，她舉例說，目前學貸利息緩繳的門檻是民國96年制定，如果年所得超過120萬元，需要家中有2位子女以上才能申請就學貸款，且利息要學生自負，在物價高漲下，她呼籲教育部要調整此門檻，減輕學生與家庭的負擔。

賴惠員說，她選區多為偏鄉，很多民眾從高中就開始繳學貸，如果能代繳1年學貸，甚至免除利息，對這些人生有一半時間都在還學貸的人來說不無小補。吳思瑤則指出，她的大方向與鍾佳濱相同，但她希望是「緩繳」今年學貸本金與補貼利息，如果直接代繳恐有公平性問題，對之後無法被代繳者不公平。

儘速提出具體方案

「低所得學生卻要繳私立學校高昂學費，並不公平！」范雲則說，台灣高教已出現「反所得分配」現象，公立學校的學費負擔反而較低，卻是由高所得家庭就讀，因此支持適時代繳學貸。

幾位立委也呼籲教育部儘速提出具體方案，讓更多青年能夠受惠，並減少在2023年不景氣的開銷。

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學貸 青年 教育部

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