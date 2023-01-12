春節假期金融服務不打烊 金管會祭4措施

農曆春節將至，金管會今天表示，將持續督導金融機構在連續假期期間，持續提供各項金融服務，並積極落實防範金融詐騙措施，以力求「金融服務不打烊，提高警覺不受騙，民眾安心過好年」。

行政院蘇院長貞昌今在行政院會聽取金管會報告「112年春節期間金融服務穩定整備措施」。金管會指出，為滿足春節期間社會大眾及企業對於提領現金、刷卡消費、諮詢保險及投資海外證券、期貨等金融服務需求，以及提高民眾防範詐騙意識，金管會已採取4項措施，確保金融服務能持續穩定順暢運作。

在「金融服務不中斷」方面，金管會表示，春節期間各項金融機構及周邊單位將持續提供多項服務，包括電子銀行、信用卡及電子支付、ATM領鈔，以及投資海外證券、保險業務公司諮詢專線等均保持順暢運作，並提供24小時客服專線。

另鑒於春節前資金需求量較大，各金融機構應確保臨櫃及各種線上金融服務交易量增加時，相關系統能有充分資源足以確保交易順暢。

在「資安防護不疏漏」方面，金管會表示，各金融機構應在事前、事中及事後強化相關資訊安全防護措施，避免駭客攻擊事件，包括原則禁止遠端連線、強化資訊安全監控、落實應變與通報程序，並加強交易及客戶驗證機制，以及應參考金融資安資訊分享與分析中心（F-ISAC）分享的資安威脅修補建議，落實各項資安控管作業。

若有網路攻擊情資等，應即通報予F-ISAC，以第一時間掌握正確情資，分享予其他金融機構，以發揮資安聯防功能。另要求金融業者於連假結束前進行系統測試，確保上班日各項系統服務均正常運作。

至於「防範詐騙不鬆懈」方面，金管會表示，各金融機構應保持客戶服務管道暢通，加強對客戶宣導，春節期間應提高防詐騙意識，妥善保管存摺、金融卡等金融帳戶資料，個資不外露，以及要求各金融機構的網銀及行動銀行的申請約定轉入帳戶頁面，應加註防詐警語。

提醒民眾於匯款（轉帳）時，應多一分留意，再次確認是否認識受款人，以及其帳戶名稱與帳號正確性。另要求金融機構強化異常帳戶之監控，以及落實執行臨櫃關懷提問，俾及早發現詐騙案件並提升攔阻成效。

針對「應變處理不延遲」部分，為利對重大事件進行即時聯繫及處理，金管會已成立應變小組，持續蒐集國內外輿情並因應情勢，及時決策暨採取相關監理措施，並與各金融機構建立聯繫機制，此外金管會也要求金融機構應落實緊急應變機制及相關通報程序。

金管會提醒民眾，可多加利用金融機構所提供的各項線上金融服務，減少實體接觸機會以兼顧防疫需求，並在過年前事先做好各項財務規畫，金管會也將持續督導金融機構做好春節前後的各項準備工作，確保金融服務不打烊。

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