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歷年最長春節連假將至 交通部疏運規畫看這裡

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
高速公路局預估，春節連假國道雙向交通量高峰落在初三。本報資料照
高速公路局預估，春節連假國道雙向交通量高峰落在初三。本報資料照

歷年來最長、為期10天的春節連假將至，交通部今天表示，為因應連假期間湧現的人潮與車潮，各重要交通節點有加強實施相關交通管制措施，提醒用路人宜預為規劃行程，減少道路壅塞情形。

為維護民眾返鄉、出遊的安全及需要，交通部今天在行政院會報告「交通疏運計畫」，要求各疏運單位在連假前，落實相關運具設備檢查，連假期間停止工程施作，維護疏運安全；同時持續請各疏運單位檢視疏運能量，儘可能滿足民眾需求。

今年春節疏運規畫，因應民眾大規模返鄉及出遊，交通部已要求各疏運單位應以提前佈署，謹慎應對態度，完成本次春節連假疏運工作。

在國道部分，辦理匝道儀控、高乘載管制、匝道封閉、開放路肩及於連假期間，每日0至5時全線暫停收費等措施。

為減輕尖峰時間民眾於國道壅塞情形，在西部國道方面，建議初一至初三南向民眾，在早上6時前或中午12時以後出發。於初三至初五北返民眾，建議在南部地區民眾於9時前出發、在中部地區於12時前出發，或延後於初七至初八再出發。

國道5號方面，初一至初三南向民眾，建議早上5時前或下午5時以後出發。初三至初八北返民眾，建議早上9時前出發。

在省道部分，台9線蘇花路廊蘇澳、蘇花改、崇德等路段實施大客車優先措施，並時段性管制21噸以上大貨車通行。台61線西濱快速公路於鳳鼻至香山路段封閉2處平面路口，及封閉台68線南寮端南下出口匝道，並於竹南路段封閉6處平面路口，提升西濱快速公路行車效率。

為鼓勵民眾搭乘國道客運，交通部指出，連假期間提供國道客運票價及轉乘優惠，像是87條國道客運路線享平日優惠或原票價85折、48條台灣好行路線持電子票證享半價優惠、以及10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費。

另搭乘國道客運前往東部再加碼票價（在指定日期4人同行1人免費，返程再抵200元）或租車優惠（持國道客運購票證明租車再享優惠）。

高鐵共加開454班次列車（南下193班、北上261班），總計12天提供2269班次，截至1月10日訂票率已達61.8%，部分尖峰班次已無對號座位。台鐵疏運期間，全線加開各級列車總計499列次，加掛144列次，並加開樹林至花蓮間及七堵至高雄間各40列次區間快車、2列次東線紅眼列車及8列次東線實名制列車。

航空部分，春節加強疏運期間共計提供2990架次及28萬8834個座位數，目前疏運離峰時段尚有空位，航空公司將視旅客需求情形適時加開班機以疏運旅客。海運部分，連假疏運期間，台灣本島與離島間8條航線預計開航1345航次，提供總運能28萬7575人次的運能。

國道客運 連假

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