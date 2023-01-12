鬱金香大酒店暫停環境監測 環委建議要有環境保護計畫

環保署今召開鬱金香大酒店環說書專案小組審查會議，開發單位因疫情影響暫緩觀光旅館的開發，欲暫時停止施工期間環境監測計畫，因此提出環說書變更，環委均無其他意見，僅建議加強植栽說明、停工期間仍要規畫相關環境保護計畫，本案補充環委所提相關建議後予以通過。

開發單位鬱金香大酒店公司說，本案基地位置位於台東縣卑南鄉富山段665、667、668、669、661、662等六筆土地，面積達10.39053公頃。自2001年完成水土保持工程後，因故停止施工致迄今，平時除進行基地植栽與環境維管外，無進行開發行為。

鬱金香大酒店表示，承接本案開發權利後，因不熟稔環評法規，疏漏執行環境監測計畫，經台東縣環保局2018年7月9日查核，已裁罰150萬元，公司也即刻執行施工期間環境監測計畫，迄今已執行4年。

鬱金香大酒店表示，台灣2020年爆發新冠肺炎後，大幅衝擊觀光、旅遊、餐飲的內需市場，因此暫緩後續觀光旅館的開發，但長期環境監測費用加重公司經濟負擔，加上歷年環境監測結果無明顯變化，因此申請暫時停止施工期間環境監測，待後續有實際工程行為時，再恢復施工及營運期間的環境監測作業。

環委表示，可以理解整體開發會隨著環境變動改變原來規畫，但後續重啟施工時，恢復施工的前一年應執行環境監測計畫，監測內容應包含海水水質、淡水水文水質、地下水、海域及陸域生態、空氣品質、噪音振動等；環境監測計畫的空品項目應增加PM2.5Ｍ，並增加陸域生態調查。

環委建議，施工時的振動基準應依照環保署函頒的環境振動管理指引為準；停工期間仍應有環境保護計畫，恢復施工時，配合凈零排放政策，應評估建築物取得綠色環保標章，並加強水資源再利用規畫；此外，本案基地鄰近海岸地區，須確保民眾公共通行鄰近海岸的權利。

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