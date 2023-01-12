蘇花公路坍方 航港局緊急調度3客貨輪往返花蓮—蘇澳港

蘇花公路大清水隧道坍方，航港局緊急調派船舶疏運，已協調合富快輪於今天晚上7點，於花蓮港開航至蘇澳港，並持續往返花蓮港及蘇澳港間，載運貨車等車輛，也調度台北快輪盡速返航台灣，並搭配凱旋8號客輪，於明天安排投入緊急疏運。

航港局長葉協隆表示，合富快輪能載運小貨車40輛、載客442人，預計今天晚上7點由花蓮港17號碼頭開航至蘇澳港，航行時間預計3小時，蘇澳港預計凌晨12點返航花蓮港，雙向間有需求的民眾可至現場排隊領取號碼牌；台北快輪可載小貨車250輛、凱旋8號客輪載客330人，明天將投入緊急疏運。

同時花蓮港務警察總隊因應蘇花海運備援機制，已請保安隊及東堤中隊預控警力，全力協助疏運。

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