蘇花公路坍方 航港局緊急調度3客貨輪往返花蓮—蘇澳港
蘇花公路大清水隧道坍方，航港局緊急調派船舶疏運，已協調合富快輪於今天晚上7點，於花蓮港開航至蘇澳港，並持續往返花蓮港及蘇澳港間，載運貨車等車輛，也調度台北快輪盡速返航台灣，並搭配凱旋8號客輪，於明天安排投入緊急疏運。
航港局長葉協隆表示，合富快輪能載運小貨車40輛、載客442人，預計今天晚上7點由花蓮港17號碼頭開航至蘇澳港，航行時間預計3小時，蘇澳港預計凌晨12點返航花蓮港，雙向間有需求的民眾可至現場排隊領取號碼牌；台北快輪可載小貨車250輛、凱旋8號客輪載客330人，明天將投入緊急疏運。
同時花蓮港務警察總隊因應蘇花海運備援機制，已請保安隊及東堤中隊預控警力，全力協助疏運。
🔯2023年星座運勢一次看
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
✨ 12生肖「癸卯兔年」運勢排行曝光！易經命理師斷言：「3類人」吉星高照
✨ 2023「星座+血型」48組合運勢排行榜！牡羊這組合終於出頭了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言