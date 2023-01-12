蘇花大清水隧道坍方 台鐵今起4天共加42列次區間車疏運
昨天深夜近0時蘇花公路大清水隧道南口發生坍方道路阻斷，台鐵加開班次，今天下午起加開宜蘭至花蓮6班區間車，明天至15日共3天，每天各加開宜蘭至花蓮12班區間車，前後4天共有42列區間車。
今天同時啟動花蓮吉安鄉蔬果北運機制，2輛冷凍車只能往南繞道或用火車載送15噸蔬果，至台北果菜市場拍賣。
台鐵今天下午起啟動加開宜蘭至花蓮區間快車來回共6班次；1月13日至15日，每天加開宜蘭至花蓮區間快車12班次，預計共加開42列區間快車，沿途停靠宜蘭、羅東、蘇澳新、南澳、和平、新城、花蓮等站。
原訂周末時段開行28列次加班車均正常開行，將視旅客搭乘情況，適度開放立位或增停車站疏運旅客。
台鐵指出，今天啟動蔬果北運機制，已在花蓮站備妥平車編組，積極與吉安鄉農會聯繫，將以火車載運蔬果卡車方式，協助東部地區果菜漁產北運。
花蓮吉安鄉農會總幹事張德奇表示，平時載運蔬果冷凍車都經由蘇花公路到台北，若要開車只能往南走經南迴公路再往北到台北，原訂下午2點開車，提前至中午12點，要晚上8點才能到台北果菜市場，雖然有冷凍車保存，但葉菜類在密閉空間太久，賣相會比較差，現在有火車載運相信可縮短時間。
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