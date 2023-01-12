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台灣西半部「突冒出1神秘邊界」鄭明典驚：以前沒發現

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣西半部箭頭指的位子上，出現了一個明顯的邊界。圖／鄭明典臉書
台灣西半部箭頭指的位子上，出現了一個明顯的邊界。圖／鄭明典臉書

台灣突然西半部突然出現一邊界！氣象局局長鄭明典表示以前沒有注意過這個現象，要再多觀察看看，吸引超過兩千人按讚，也有人開玩笑說「看起來是一個蟲洞」。

鄭明典在臉書貼出一張圖，可見西半部箭頭指的位子上，突然出現了一個明顯的邊界，他也表示「視覺上有個邊界！以前沒注意過這個現象，再多觀察看看！」。

貼文一出吸引了超過兩千人按讚，大家紛紛猜測是什麼意思「看起來正好是在火力發電廠和大肚溪上」、「中火的污染被風帶到南邊，堆積在彰化、雲林、嘉義的平地跟山區交界處。台南高雄則是在迴風區，風力較弱本地污染物不易擴散」、「八卦山和大肚山」。

但也有很多人開玩笑說，「看來是一個蟲洞，時光隧道就在此開啟」、「有一顆大綠豆」、「傳說中冷熱交界之地」、「欸害！有密集恐懼症」、「空汙與他的產地？」。

鄭明典

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