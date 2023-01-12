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篩檢未回溫 大腸癌末病人增 開刀驚見「腹腔超大腫瘤」慘狀

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
國健署日前公布最新癌症登記報告，民國109年平均每4分19秒就有1人罹癌，比108年快轉1秒，大腸癌再度居首。發生率多集中在50歲以上。本報資料照片
國健署日前公布最新癌症登記報告，民國109年平均每4分19秒就有1人罹癌，比108年快轉1秒，大腸癌再度居首。發生率多集中在50歲以上。本報資料照片

大腸癌發生人數連續15年位居第1位，根據國健署109年癌症登記資料，大腸癌新診斷個案有1萬6829人，近3年受新冠疫情影響，癌症篩檢人數驟降，至今仍未回到疫情前水平，尤其男性癌症篩檢人數少，但發生率較女性高，專家提醒，近期晚期大腸癌患者增加，外科醫師更形容，近期手術是「許久未見的恐怖」，癌症轉移情況十分嚴重，呼籲符合資格或有不適的民眾，應盡快就醫篩檢並接受治療。

國健署癌症防治組組長林莉茹表示，疫情前2019年大腸癌篩檢共138萬人，女性為男性1.34倍；2020年共127萬人，女性是男性1.35倍；2021年107.8萬人，女性為男性1.32倍；2022年119.3萬人，當中男性49.2萬人，女性70.1萬人，女性是男性1.43倍。歷年資料比對，男性篩檢人數較女性少，不過109年癌登資料顯示，男性大腸癌發生率比女性高出1.5倍。

腸癌權威、台大醫院健康管理中心主任邱瀚模表示，近年受新冠疫情影響，許多慢性病防治被忽略，像是血糖控制變差、心血管阻塞更嚴重等，以大腸癌來說，外科醫師在一線戰場，也觀察到許多嚴重個案，開刀過程是「多年來少見的恐怖」，像是大型腫瘤、腹腔內多處腫瘤轉移、淋巴結轉移、腫瘤刺穿腸壁等，接下來幾年「大腸癌發生率、死亡率都會再上升」。

邱瀚模指出，雖去年大腸癌篩檢人數較前一年增加，但與2019年相比仍短少1千人。雖大腸癌防治推行多年，民眾多半已提升病識感，但仍有2成病人屬於「鐵板型」，極度排斥篩檢或預防疾病。令人憂心的是，男性大腸癌發生率較女性高出1.5、1.6倍，但男性壞習慣較多，對健康認知較差，或是自覺無症狀不必篩檢，使篩檢率未能提升。

「現在是亡羊補牢的時機！」邱瀚模說，過去因出現症狀而就醫者，約25%屬於大腸癌4期患者，若透過大腸癌篩檢，有7至8%為4期患者，而小顆息肉變大息肉約5年時間，一顆3至4公分的大息肉變成癌症要2至3年，一旦1期進展至2、3期，後續惡化將加速。

邱瀚模表示，在國外，當國家提供免費疫苗施打、癌症篩檢等資源，民眾若從未接受任何一次篩檢，後續罹患乳癌、大腸癌時，即使該國健保可以支付，但會提高患者自付額比例。他提醒，維護健康不只是政府責任，民眾自己也有責任。

國健署長吳昭軍呼籲，民眾只要2步驟就可揪出潛「腸」危機，第一步定期做糞便潛血檢查，第二步當糞便潛血檢查結果呈現異常時，請儘速接受大腸鏡檢查，以便及早揪出潛藏在大腸的息肉及癌症。

第一步：定期糞便潛血檢查 可降低35%大腸癌死亡率

有鑑於大腸癌的發生有近9成（88%）為50歲以上的族群，國民健康署提供年滿50歲至未滿75歲之民眾，補助每2年1次定量免疫法糞便潛血檢查。科學實證研究顯示，定期接受篩檢，可減少29%晚期大腸癌發生率，及有效降低35％大腸癌死亡率。糞便潛血檢查沒有侵入性，且檢查前不必限制飲食，只要照著8步驟，在家就可輕鬆定期篩檢。

1.持健保卡至健保特約醫療院所領取採便管。

2.在採便管外的標籤寫下姓名、採便日期與時間。

3.旋轉管蓋後，將採便棒向上拔開。裡面的水勿倒掉。

4.在坐式馬桶內斜鋪衛生紙，避免糞便掉入水中不易採集。

5.坐上馬桶解便（也可在報紙上解便後取得檢驗樣本）。

6.在整條糞便上以輕劃方式重複來回刮取適量的檢體。

7.將沾有檢體的採便管插回管內並用力蓋上。

8.送回醫療院所，回家等待檢驗報告。

第二步：篩檢結果異常 6個月內盡速做大腸鏡檢查

大腸癌篩檢為陽性的民眾，經由大腸鏡檢查後，發現平均每2人中1人有息肉、每20人中有1人罹患大腸癌，我國實證資料顯示，糞便潛血檢查結果為陽性者，若超過6個月不做大腸鏡檢查，罹癌風險會增加30%；而超過一年以上才做大腸鏡檢查，罹患晚期大腸癌的風險則增加2.8倍。若篩檢結果異常時，請盡速至醫療院所安排大腸鏡檢查，如檢查發現息肉，可同時進行切除，盡早阻斷癌前病變，避免惡化為大腸癌。

國健署表示，大腸癌風險因子，包括肥胖、缺乏運動、抽菸及大腸直腸癌家族史等，國際研究指出，每天攝取超過50克的加工肉品或100克的紅肉（豬肉、羊肉、牛肉），則會增加17%罹患大腸癌的風險。世界衛生組織指出，21%-25%的大腸癌可歸因於身體活動不足，建議民眾多攝取蔬菜、水果，減少紅肉及加工肉（煙燻、鹽漬或亞硝酸鹽加工）。

大腸癌 癌症

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