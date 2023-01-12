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台南市空氣品質不佳 市區清晨紅色警示

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市今天上午空氣品質不佳，凌晨即清晨時段，市區空品數據呈現紅色警示。圖／擷取畫面
台南市今天上午空氣品質不佳，凌晨即清晨時段，市區空品數據呈現紅色警示。圖／擷取畫面

台南市今天空氣品質不佳，凌晨3點到上午7點，市區所監測的空品數據都是紅色警示，但目前全市都是橙色警示，對敏感族群不健康，其中市區的空品數據為149，已逼近紅色警示，環保局籲請民眾出外還是要把口罩戴好戴滿。

環保局表示，到14日空氣品質都會不佳，除了持續洗街，降低揚塵，也通報全市75處大型工地加強物料堆置覆蓋及工地範圍灑水等，以抑制揚塵及減緩空汙，統計自1月7日起通報21處工業區及60家大型工廠執行應變作為，共削減粒狀物約10. 15公噸。台汽電於1月7日及8日降載，共減少724公斤汙染物排放。另於重點路段執行柴油車機車汙染管制等。

環保局提醒，1月14日中午前，整體空品仍不理想，預估15日風速增強，空品才會逐漸轉佳，建議多留意環保局空氣品質監測網(https://air.tnepb.gov.tw/），即時了解空氣品質訊息。

空氣品質 口罩 台南

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