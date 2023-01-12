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台中濃霧特報 鄭明典曝這因素可看得見逆溫層

聯合報／ 記者周湘芸楊德宜／台北即時報導
中央氣象局發布台中市濃霧特報，今天西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，台中能見度持續不足200公尺，新竹至台南能見度亦較低。圖／取自氣象局網站
中央氣象局發布台中市濃霧特報，今天西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，台中能見度持續不足200公尺，新竹至台南能見度亦較低。圖／取自氣象局網站

中央氣象局發布台中市濃霧特報，今天西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，台中能見度持續不足200公尺，新竹至台南能見度亦較低。

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，夜間地面輻射冷卻，冷空氣在地面附近堆積，不會產生垂直對流，冷空氣的上方就形成逆溫層（氣溫向上增加）。因為降溫和地面的水氣蒸發，逆溫層內相對溼度升高，加上空氣中的懸浮微粒影響，能見度降低，於是逆溫呈上、下出現明顯的視覺對比，我們就看得見逆溫層。

環保署提醒嘉義地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示）南部敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）、南投、彰化員林地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。

氣象局 馬祖 彰化

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