「菸害防制法」在立法院衛環委員會第五度朝野協商達成共識，不料昨天上午傳出國民黨團幹部未簽名，民進黨團批評拖延法案；雖然今天上午終於排進院會，但媽媽社工擔心朝野如果充滿政治算計，已經延宕16年且攸關全民健康的法案又被犧牲，今天到立法院催促朝野儘快讓菸防法三讀，共同守護國人健康。

衛環委員會國民黨召委林為洲本周二召開菸防法第五次朝野協商，規範營業場所不得為促銷或營利目的，免費提供加熱菸「必要之組合元件」、菸品包裝警示圖文面積不得低於50%、大專院校全面禁菸等條文內容，朝野終於達成共識，不再須經院會表決，就可三讀通過。

未料昨天上午傳出國民黨團幹部未簽名，法案被擱置在委員會。民進黨團幹事長羅致政及立委吳玉琴、林楚茵、林靜儀舉行記者會，抨擊國民黨不顧朝野協商共識，卡住菸防法。國民黨下午反批是民進黨團抹黑拖延修法，破壞朝野互信。

新北市家長志工教育成長協會理事長何若萍擔心朝野兩黨互相甩鍋，攸關全民健康的菸防法又被犧牲，今天帶領媽媽社工和數十名支持者到立法院，再度呼籲，朝野不能再有任何政治算計，國人健康不能等，二手煙害一定要杜絕，她催促朝野儘速讓菸防法三讀通過。

「爆料公社」管理員范果旺昨天也PO文指出，原本以為拖了16年的菸防法終於能過關，但國民黨拒絕簽名，「想問問紙菸商到底多香？能讓K黨一路護航到底？」范果旺認為，年收百億的紙菸商力量好大，能讓反菸團體跟國民黨一路護航到底。

一直主張全面禁售紙菸的何若萍說，紙菸的致命香味到底有多可怕，可以誘惑國民黨，讓通過朝黨協商的菸防法拖延進入三讀程序；擁有絕對執政優勢的民進黨，在維護國民健康的法案上，竟是毫無強勢作為，難道菸防法成為朝野交換政治利益的籌碼？如果今天不能在最後關頭讓菸防法通過三讀，那跟踐踏國民健康有何兩樣？ 媽媽社工怒喊，不容政治算計，催促朝野三讀菸防法。圖／新北市家長志工教育成長協會提供

商品推薦