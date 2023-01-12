春節返鄉車潮 公路總局公布春節這些路段易壅塞

今年春節假期有10天，1月21日除夕為連假的第二天，公路總局說，預估春節返鄉車潮在連假首日1月20日小年夜及除夕的車流量比較大，雖然提早1天放假分散返鄉車潮，國道南下方向仍可能在尖峰時段壅塞，建議南下返鄉的用路人在國道車多時，選擇台61線做為替代道路。

公路總局第一區養護工程處分析近三年春節期間交通狀況，預估今年春節容易壅塞的路段和時間如下：

1月22日大年初一及1月23日初二，南北向主要交通要道皆車多，依據往年經驗，省道台61線新竹香山~南寮北上路段，從初二下午3時開始車多壅塞，且可能持續到翌日凌晨。

1月23日初二~1月26日初五上午9時~下午4時，台64線東行接國3中和交流道路段、台65線南下接國3土城交流道路段容易車多。

另外1月25日初四~1月27日初六下午3時以後國道及省道台61線香山~南寮路段則會有北返車潮，依往年經驗，北返車潮會持續到深夜或翌日凌晨。

因為今年假期較長，第一區養護工程處呼籲用路人可以提早出發或出發前先上網查看交通狀況，評估延後出發避開車多時段。

依往年經驗，第一區養護工程處預估今年春節，北部短程出遊的熱門時段是初三~初七的中午11時~晚間7時，主要的車多路段為台2線淡水、基隆萬里及台3線大溪、台3線關西~峨嵋路段沿線的各個風景區路段。

因國道1號湖口至新竹路段為重現性易壅塞路段，第一區養護工程處規畫台31線及台1線為往返新竹及桃園間的短程國道替代道路，建議民眾改道行駛，以避開國道壅塞車路段。

●春節期間省道的管制措施如下：

(1)台68線西行南寮匝道自1月19日晚間9時~1月29日初八晚間9時禁止左轉台15線南下，用路人需直行至終點榮濱路再轉東大路或天府路匯入台15線南下。

(2)台61線新港3街口自1月19日晚間9時~1月29日初八晚間9時封閉；鳳鼻尾隧道北口的竹1路口將持續封閉到1月30日初九上班日上午9時，預估在1月24日初三、1月25日初四南下方向會有較大車流，一工處聘請義交於重要路口協助疏導，並視狀況機動禁止左轉，屆時請用路人遵守現場義交人員的指揮，依序前進。

(3)台7線49K~50K大曼路段春節期間將暫時封閉。

高公局預定1月24日初三~1月26日初五12~24時，封閉台61線銜接國3西濱交流道北上匝道，建議北上的用路人可續行台61至前方83公里附近，左轉香山聯絡道銜接國3交流道北上。

公路總局再次呼籲，返鄉、旅遊請多搭乘公共運輸工具，開車盡量行駛替代路線，以避開壅塞路段與尖峰時段。

相關道路行車資訊請隨時收聽廣播、並注意資訊可變看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，可利用公路總局省道即時交通資訊網，或撥打02-86875114及公路總局用路人服務中心免付費電話0800-231-035。 春節疏運管制措施及路況訊息。圖／公路總局提供

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