男子左腳水腫、呼吸喘 醫查出深層靜脈阻塞 用這招改善

1名72歲男子因左腳水腫、呼吸喘就醫，檢查發現左腿深層靜脈嚴重阻塞，若未及時處置，恐引發肺動脈血栓阻塞，經緊急置放溶栓噴泉導管，釋放溶血栓藥物，再以機械性血栓抽吸導管移除血栓，順利打通血管，才獲改善。

患者說，原本症狀並不明顯，但兩三個月前左腳逐漸出現腫脹、疼痛及發熱症狀，甚至「腫到褲子快塞不進去」，近來更是莫名出現呼吸就喘等情形，才趕緊就醫檢查。

亞洲大學附屬醫院周邊血管科主任張育晟說，患者過去曾有黑色素腫瘤切除、鼠蹊部淋巴結腫大以及腎功能異常等複雜病史，導致平時活動力就不佳，加上淋巴結切除後，腿部靜脈血液回流狀況變更差，這次因腳腫、呼吸喘入院治療，抽血後也查出 S蛋白缺乏，每項都是引發深層靜脈栓塞的常見原因。

他說，為了增強治療效果、減少出血風險，治療時先將微導管由鼠蹊部靜脈伸入到栓塞處，再放置本身有許多側孔、專門溶栓的噴泉導管，將溶栓藥物以較低劑量的方式直接作用在血栓中，再以機械性血栓抽吸導管，快速將血栓移除，待治療穩定後才繼續針對黑色素瘤的部分進一步評估和治療。

張育晟說，輕微深層靜脈阻塞可先使用口服抗凝血劑治療，嚴重者，則需住院使用針劑抗凝血劑，但患者屬於嚴重的深層靜脈栓塞，因此才會建議透過導管方式介入處理，透過血栓抽吸導管，不僅血栓清除率高，施打的藥物劑量也能減少，可大幅降低出血風險，縮短住院治療時間。

他說 ，靜脈血栓患者術後應按時服用抗凝血藥物，若有需要，平時可穿著彈性襪，以支撐靜脈避免發生靜脈鬱積，也盡量降低長期站立、久坐、久蹲、臥床不動，和避免穿著過緊的腰帶、衣褲，並定期回門診追蹤，才能降低深層靜脈栓塞再次發生的機率。

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