蘇花公路坍方 台鐵尚有1400餘個座位 研擬加開班次

南橫公路開通後，部分遊客駕車行經南橫，看見台灣黑熊在公路奔跑，也有人遇到黑熊媽媽帶著兩頭小熊在公路漫步，有駕駛人憂心黑熊是否會對人造成傷害或影響交通。台東原住民表示，黑熊早就生活在山林，是南橫公路開通後遊客才看到牠們，也憂心有人駕車不慎，反而可能讓黑熊受傷。...

2023-01-12 07:30