蘇花公路坍方 台鐵尚有1400餘個座位 研擬加開班次

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
蘇花公路大清水隧道坍方，交通阻斷，台鐵研擬加開班次。圖／公路總局提供
蘇花公路大清水隧道坍方，交通阻斷，台鐵研擬加開班次。圖／公路總局提供

昨天深夜近0時蘇花公路大清水隧道南口發生坍方道路阻斷，壓毀約25公尺長混凝土明隧道，公路總局日夜搶修，預計15日下午5點搶通。台鐵已在研擬加開區間車或列車班次，正盤點、調度車輛，今天往返宜蘭花蓮座位數還有1400多個座位，會盡快公布加開班次。

台鐵花蓮運務段表示，現在正研擬加開班次與開車的車站，先以區間車因應，視運量再增加班次；目前原有班次座位數還有1400多個，加上今天是平日，乘客應都可搭到車，疏運暫時沒有太大問題。

台鐵指出，台鐵列車運行沒有問題，現在正與機務處、運務處調度車輛，研擬增加開班次，會盡快公告加開計畫。

蘇花公路大清水隧道南口發生坍方，台鐵正研擬加開班次疏運。圖／公路總局提供
蘇花公路大清水隧道南口發生坍方，台鐵正研擬加開班次疏運。圖／公路總局提供
蘇花公路發生坍方，無法通行，台鐵盡快公布加開班次計畫。圖／公路總局提供
蘇花公路發生坍方，無法通行，台鐵盡快公布加開班次計畫。圖／公路總局提供

台鐵 花蓮

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