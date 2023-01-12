周末變天 下周冷空氣襲台恐達強烈冷氣團等級、跌到12度

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧說，昨天隨著地面風向轉為偏東風，西半部的擴散條件再度轉差，中南部到了今天清晨汙染物的濃度又來到橙色、紅害的等級，移入台灣的空氣性質較暖濕，移入溫度相對低的地面很容易凝結，已經有些返潮的現象，而西半部的濃霧特報範圍也比昨天來的廣許多，外出務必要留意能見度及空氣品質的狀況。

柯聿寧說，今明各地天氣多雲到晴，但在大氣中層仍然有些水氣或雲系通過，有時雲量仍較多，不過沒有明顯帶來降雨的機會，反而在清晨西半部低雲濃厚、霧氣重的時候有些飄毛雨的狀況，到了中午低雲跟霧逐漸散去後，整體溫度就會明顯上升。

他說，隨著風向越來越偏向南風，這兩天早晚返潮的狀況也會更明顯，在陰涼處或建築物內需留意濕滑的表面，在空氣品質方面，隨著風向轉變，汙染物濃度較高的區域將逐漸往北移動，南部空品有逐漸好轉的趨勢，大台北地區就開始需要留意空氣品質的狀況。

柯聿寧說，預期周六在偏南到有點西南風的環境下，感受更為暖濕，但由於將有鋒面系統由長江流域發展、逐漸東移，台灣上空的穩定度將下降，在海峽、西北部有雲系發展出來、帶來局部短暫雨的機會，天氣有些小變化。

他表示，周日鋒面快速通過，各地受到鋒面雲系掠過影響，都有短暫雨的機會，溫度則受到強冷空氣南下影響明顯下滑，與前一天的感受落差非常大，務必要小心溫度變化，對年長者、有心血管、慢性疾病族群都是一項挑戰。

柯聿寧表示，預估下周一到周三受到冷空氣影響，北部都是比較溼冷的天氣型態，中南部水氣較少，清晨輻射冷卻作用較為明顯，溫度也偏低，預計這波冷空氣強度在強烈大陸冷氣團等級左右，北部低溫可降到12度左右，中南部早晚也有機會降到13-14度，各地在農曆年前這幾天都要有保暖的準備。

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