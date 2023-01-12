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獨／確診腦霧！單親媽媽：醫師 我怎麼連擤鼻涕都不會了

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市一名單親媽媽確診之後出現長新冠「腦霧」的現象。圖／騰訊新聞
台南市一名單親媽媽確診之後出現長新冠「腦霧」的現象。圖／騰訊新聞

台南市一名單親媽媽去年染疫確診，症狀並不嚴重，但是之後卻出現長新冠「腦霧」的情況，整個人「鈍掉」，她對醫師描述「連要怎麼擤鼻涕都忘記了」，當下心情非常驚慌，還好這種情況大概只持續近兩個月，之後就逐漸恢復，讓她與家人放下心中大石。

受到中國大陸疫情影響，台灣預計在年節過後可能會再有疫情高峰，與病毒共存下，多數人對於是否染疫已經不太在乎，但是仍要小心重症的機率，與長新冠症狀的發生。

台南市家醫科開業醫師紀冠廷表示，門診中目前有許多確診患者，有部分會出現症狀不一的長新冠情況，也就是雖然痊癒，仍然有持續數個月的不適，其中以這名單親媽媽的情況最為嚴重，當時也很為患者擔心，因為實在不尋常，認為應該是病毒造成的「腦霧」。

這名30多歲的單親媽媽必須工作、同時照顧年幼的孩子，去年9月確診，症狀並不嚴重，出現類似感冒的發燒、咳嗽等，一直在家隔離休息，接受診所醫師的視訊看診，原本恢復的不錯，但後來卻急著找醫師，「醫師，我怎麼連擤鼻涕都不會了？」，讓醫師也嚇了一跳。

紀冠廷形容患者「就像是整個鈍掉一樣」，當時因為流鼻涕，患者想要擤鼻涕，卻怎麼也想不起來要怎麼擤，該如何去完成這個動作；不僅如此，反應、記憶及邏輯思考也都嚴重退化，連很簡單的事情都無法完成，更不要談工作與照顧家人。

患者雖然整個人鈍掉，但是對於當下的狀況仍然很驚慌，也很擔心「萬一沒有辦法恢復怎麼辦」，但還好一個多月後，就逐漸恢復，目前已經完全康復。

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