新竹至嘉義6縣市濃霧特報 下周冷氣團恐持續影響到除夕

中央氣象局發布濃霧特報，今天西半部地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，新竹至嘉義已出現能見度不足200公尺的現象，新竹市及台南能見度亦較低。

氣象局說，今天環境吹東到東南風，氣溫逐漸回升，不過早晚仍稍涼，各地低溫約17到19度，白天高溫普遍可以來到25至28度，近山區或河谷會更高一些，中午前後感受較為舒適溫暖，日夜溫差稍大，留意溫度的變化；西半部雲量減少，將有機會見到陽光，花東地區有局部短暫雨的機率，宜蘭與北部山區還是有機會出現零星降雨。

氣象局說，今、明兩天東部、東南部地區有局部短暫雨，東北部地區、北部山區及馬祖亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴；今、明兩天西半部地區、馬祖及明天金門易有局部霧或低雲影響能見度；明天東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率。

明天台灣附近轉吹東南風到偏南風，各地氣溫逐日回升，白天溫暖微熱；東部、東南部地區有局部短暫雨，東北部地區及北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周六鋒面接近，東半部地區有局部短暫陣雨，西半部地區將由多雲到晴轉為有局部短暫陣雨的天氣。

周日鋒面通過及大陸冷氣團南下，各地氣溫明顯下降，降雨機率提高，北部及東北部地區有短暫雨，其他地區也有局部短暫雨。

下周一至下周三大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚也冷；雨區轉為迎風面的地形雨為主，北部、東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；由於水氣轉乾較慢，下周一中南部山區亦有零星飄雨，山區道路慎防結冰或路面溼滑的現象。

周四至周六，風弱且環境偏暖，西半部地區、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，周五、周六金門亦有局部霧或低雲影響能見度；此外，周五、周六東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率。

氣象局說，19日至21日大陸冷氣團影響，氣溫偏低，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；冷空氣強度仍有調整空間，隨時留意最新天氣預報。 下周一至下周三大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚也冷。本報資料照片

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