今白天微熱上看29度 周末轉雨北部低溫恐驟降至8度

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至周六(12至14日)大氣逐日增暖，各地大多晴朗，白天微熱，今中南部平地氣溫上看29度，周五、周六更可達30度以上。下周日(15日)起鋒面通過、強冷空氣緊接南下，北、東轉雨，氣溫驟降，下周一至三(16至18日)北部平地最低氣溫約可降至8度左右。

吳德榮表示，今晨台灣上空仍有鬆散雲層，已無降水回波，東半部有局部降雨，中部及馬祖有局部濃霧。截至清晨4點53分各地區平地最低氣溫為北部(桃園楊梅區)16.7度、中部(台中清水區)15.6度、南部(台南學甲、新化區)16.9度、東部(花蓮壽豐鄉)17.4度。

吳德榮指出，根據最新(11日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日至周六(12至14日)大氣逐日增暖、低層水氣多，各地大多晴朗，白天微熱，周五、六北台最高溫升至28度、中南部更達30度以上、早晚偏涼，為「暖陽如春」的天氣型態，容易起霧。今各地區平地氣溫北部17至27度、中部16至29度、南部17至29度、東部17至28度。

他表示，根據最新模式模擬顯示，周六下午起鋒面接近，大氣趨不穩定，中部以北下午之後有局部短暫雨的機率。下周日(15日)鋒面通過、強冷空氣緊接南下，北、東轉雨，氣溫驟降，愈晚愈冷。下周一至三(16至18日)受強冷空氣影響，北、東有局部雨，背風面晴朗穩定，目前歐洲模式模擬的強度，以「強烈大陸冷氣團」的機率最高(台北氣象站約12度，北部平地最低氣溫約可降至8度左右)。另外，美國模式(GFS)雖曾數度模擬超越「寒流」門檻，不過根據模式的長時期校驗顯示，歐洲模式優於美國，也較具參考價值。

他也說，根據最新模式模擬顯示，下周四至除夕(19至21日)仍受冷空氣影響，有略減弱、再稍微增強的變化，愈接近模式的期末，模擬調整的幅度愈大，應持續觀察。

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