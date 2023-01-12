快訊

今白天微熱氣溫上看29度 周末轉雨…北部低溫恐驟降至8度

隧道口幾乎淹沒！蘇花公路大清水隧道嚴重坍方 雙向交通阻斷

今白天微熱上看29度 周末轉雨北部低溫恐驟降至8度

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天至周六(12至14日)大氣逐日增暖、低層水氣多，各地大多晴朗，白天微熱，今中南部平地氣溫上看29度。本報資料照
今天至周六(12至14日)大氣逐日增暖、低層水氣多，各地大多晴朗，白天微熱，今中南部平地氣溫上看29度。本報資料照

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至周六(12至14日)大氣逐日增暖，各地大多晴朗，白天微熱，今中南部平地氣溫上看29度，周五、周六更可達30度以上。下周日(15日)起鋒面通過、強冷空氣緊接南下，北、東轉雨，氣溫驟降，下周一至三(16至18日)北部平地最低氣溫約可降至8度左右。

吳德榮表示，今晨台灣上空仍有鬆散雲層，已無降水回波，東半部有局部降雨，中部及馬祖有局部濃霧。截至清晨4點53分各地區平地最低氣溫為北部(桃園楊梅區)16.7度、中部(台中清水區)15.6度、南部(台南學甲、新化區)16.9度、東部(花蓮壽豐鄉)17.4度。

吳德榮指出，根據最新(11日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日至周六(12至14日)大氣逐日增暖、低層水氣多，各地大多晴朗，白天微熱，周五、六北台最高溫升至28度、中南部更達30度以上、早晚偏涼，為「暖陽如春」的天氣型態，容易起霧。今各地區平地氣溫北部17至27度、中部16至29度、南部17至29度、東部17至28度。

他表示，根據最新模式模擬顯示，周六下午起鋒面接近，大氣趨不穩定，中部以北下午之後有局部短暫雨的機率。下周日(15日)鋒面通過、強冷空氣緊接南下，北、東轉雨，氣溫驟降，愈晚愈冷。下周一至三(16至18日)受強冷空氣影響，北、東有局部雨，背風面晴朗穩定，目前歐洲模式模擬的強度，以「強烈大陸冷氣團」的機率最高(台北氣象站約12度，北部平地最低氣溫約可降至8度左右)。另外，美國模式(GFS)雖曾數度模擬超越「寒流」門檻，不過根據模式的長時期校驗顯示，歐洲模式優於美國，也較具參考價值。

他也說，根據最新模式模擬顯示，下周四至除夕(19至21日)仍受冷空氣影響，有略減弱、再稍微增強的變化，愈接近模式的期末，模擬調整的幅度愈大，應持續觀察。

吳德榮 美國 冷氣團

延伸閱讀

今起4天各地「暖陽如春」 周末氣溫一夜驟降最低至8度

大雨特報 北台灣濕涼到周三 吳德榮：周五又一波冷空氣南下

3縣市大雨特報 吳德榮：周末跨年迎曙光 迎風面雲多短暫雨

南投中寮3.3度 乾寒流籠罩到明晨 吳德榮分析跨年天氣

相關新聞

隧道口幾乎淹沒！花蓮大清水隧道嚴重坍方 蘇花公路雙向交通阻斷

花蓮雨勢不斷，台9線蘇花公路159.3公里處，秀林鄉大清水隧道連接13號隧道的明隧道，今天凌晨零時33分，突然大量土石崩...

陸禁令效應 我農貿逆差破紀錄

中國大陸近年對我下多項農產品禁令，已反映在最新農業貿易統計上。根據統計，我國農產品去年外銷大陸產值較前年大減百分之卅九點...

空品差 全台5天開出42張罰單

受境外汙染及大環境風場影響，台灣本月七日起空氣品質幾乎都很糟，日前甚至全台一度最多同時有六縣市達到對所有人不健康的「紅害...

酷航班機乘客行動電源閃燃 民航局提醒這類物品勿託運

酷航一架桃園機場飛往新加坡TR993班機昨天晚間7點40分起飛前，於機艙內發生行動電源閃燃。民航局表示，由於行動電源內含...

今白天微熱上看29度 周末轉雨北部低溫恐驟降至8度

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至周六(12至14日)大氣逐日增暖，各地大多...

昔時烽火戰地 如今賞鳥天堂 小三通復航有望找回金門商機

金門每年最少吸引超過1千人次的「鳥友」，每人住宿加租車、機票、餐食等一條龍服務，平均有上萬元的商機，成為新觀光消費族群，且持續增加中。金門專業賞鳥民宿「笨斗居」老闆蕭振佑說，過去連對岸鳥會都專程到金門賞鳥，雖因疫情中斷，但小三通復航，有機會回流。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。