隧道口幾乎淹沒！花蓮大清水隧道嚴重坍方 蘇花公路雙向交通阻斷
台9線蘇花公路159.3公里處，即花蓮縣秀林鄉大清水隧道連接13號隧道的明隧道，今天凌晨突然大量土石崩落，阻斷面積約300公尺；公路單位初步清查無人員傷亡、受困，已加緊搶修，並在兩端拉起封鎖線管制人車，蘇花公路雙向交通中斷。
事故地點為蘇花改與舊蘇花公路共線處，坍方發生後，大量土石堆疊幾乎淹沒隧道口，相當驚人。
公路總局表示，蘇花路廊台9線159.3公里處邊坡，11日深夜11時55分發生坍方，造成明隧道毀損及道路阻斷，雙向無法通行。南澳工務段已管制仁水隧道至崇德路段，並派員前往勘查及清理，目前正在評估處理時間。為維護用路人行車安全，請用路人配合管制改道，建議搭乘火車。
南澳工務段表示，坍方地點位於大清水隧道連結13號隧道間的明隧道，接獲通報後趕到現場，已將車輛引導出隧道，初步清查沒有人車受傷、受困，因下雨且夜色昏暗，暫時無法估算坍方狀況，待天亮後才能評估搶通時間。
轄區新城警分局獲報冒雨趕往拉起封鎖線管制，北上車輛在崇德管制站前管制通行，南下則在台9線155公里（仁水隧道北端）。
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