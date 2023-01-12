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車輛汰舊換新 補助最高19.1萬元

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

環保署昨公布全新老舊車輛汰舊換新減量效益補助及媒合作業辦法，民眾汰換車齡十年以上的老舊車輛換購電動車或低汙染車輛，可換取不同金額的補助及獎勵金。其中老舊汽車今年起也比照機車可獲減碳效益補助，若將減碳和減空汙效益歸屬給開發單位，汽油小客貨車至少可領一萬八千元，柴油小客貨車有二萬三千元。今年和明年都適用。

此次新制分兩方案，車主可將汰舊換新後的減碳和減空汙效益，歸屬給環保署或開發單位。環保署空保處長蔡孟裕說，此辦法除加速老舊車輛汰換，也讓科學園區、產業園區、地方政府等開發單位，以環保署規定的「保底價」以上價格收購車主的減碳或減空汙效益。

汰換老舊機車新購電動機車，歸屬環保署，有減碳獎勵一千元、空汙減量補助一千元，加上既有回收獎勵三百元，可領兩千三百元；若選擇將減碳效益賣給開發單位，減碳獎勵底價增至一千五百元，另空汙補助底價也增至兩千元，至少可領三千八百元。

另為鼓勵民國九十六年前老舊機車加速汰換，在今年前報廢者可再多領兩千元汰換補助。

汽油小客貨車換購電動車若歸屬環保署，可獲一萬兩千元、空汙補助兩千元、回收獎勵一千元，可領一萬五千元；若賣給開發單位，減碳獎勵底價一萬兩千元、空汙補助底價增至五千元，至少可領一萬八千元。柴油小客貨車歸屬環保署則有一萬八千元補助，歸屬開發單位則有二萬三千元。另大客貨車換購六期柴油車，歸屬環保署有三萬一千元，歸屬開發單位有十九萬一千元。

此外，原草案各種老舊車輛定義有不同出廠日期，但為避免民眾及車商混淆，正式公告改為老舊汽機車均只出廠滿十年。

蔡孟裕說，目前台灣十年以上機車有六三○萬輛，小客貨車四○○萬輛、大客貨車十二萬輛，車者可到「廢車回收一站通」網站辦理申請。蔡孟裕提醒，溫室氣體可全區抵換，不管在哪汰舊換新皆可選由開發單位收購，但空汙抵換要在同一空品區，若該空品區沒有開發單位空汙抵換需求，僅能選歸屬環保署。

環保署 減碳 車主

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