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閩南語不能稱「台語」？ 客委會主委：慢慢形成共識

閩南語不能稱「台語」？ 客委會主委：慢慢形成共識

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
_客委會主委楊長鎮今天舉行媒體茶敘，說明客委會未來一年的政策。記者陳宛茜／攝影
_客委會主委楊長鎮今天舉行媒體茶敘，說明客委會未來一年的政策。記者陳宛茜／攝影

不少人習慣稱「閩南語」為「台語」，但對客家人來說，客語也是台灣的語言；若「閩南語」等於「台灣的語言 (台語)」，難道客語就不是「台灣的語言」？日前有學者參加客委會的座談，座談紀錄出版成文字後，口中的「台語」一詞統統被替換成「閩南語」，在臉書抨擊這是客委會的「暴力」。對此，客委會主委楊長鎮表示，此事是因為執行單位漏修了兩處文字，並非客委會的既定政策。他期待不同族群可以尊重和理解對方使用語言的脈絡，慢慢形成共識。

學者鄭清鴻日前在臉書上表示，參加客委會座談會的座談紀錄被出版成文字後，他口中的「台語」一詞統統被替換成「閩南語」，跟校稿時的文字不同、成書前也未事先告知。經詢問後了解，執行單位在工作後期，收到「全面改稿」的指示，因作業迫切而導致這樣的疏漏。他認為這是客委會的語言暴力。

鄭清鴻指出，身為一個研究相關議題的研究者，自然知道當前有關語言名稱的各種立場。事實上，文化部也積極提出「台灣台語」、「台灣客語」的正名方案，應該都是可以參考的作法。但客委會以甲方之姿，直接或間接要求乙方不得不以如此違背常理的方式修改作者稿件原本用語，無視各種研究、討論和努力，「這並無助於取得關於語言名稱的共識。」他拒絕為客委會的主張和暴力背書。

楊長鎮表示，執行單位是按照稱「閩南語」慣例去修改鄭清鴻的「台語」用語，但送校對版給鄭清鴻之後，也再根據鄭清鴻的要求進行修改。但五處中只修改了三處，還有兩處漏了沒有修正。客委會對此並無既定政策，也認為應該根據被紀錄者當時的用語紀錄。

文化部去年底完成的「國家語言發展報告」要求，各機關於未來國家語言發展報告或其他文書資料，應參酌「國家語言整體發展方案」書面用語相關規範，優先使用「台灣原住民族語、台灣客語、台灣台語、馬祖語、台灣手語」。對於是否要將「客語」改稱為「台灣客語」，楊長鎮認為，報告只是要求「優先使用」，代表「保留一些空間」，允許大家在不同脈絡有不同的使用方式，就像英語只有在面對美國或英國時，才會有「英式英語」和「美式美語」的分類。客委會不反對有個最大公約數的用法，但對於客語的稱呼，要看場合與脈絡使用。

楊長鎮認為，客語、閩南語是否要稱「台灣客語」、「台灣台語」，更多討論才會有更高的共識，需要社會更多的互動、善意的理解，而不是要一言堂、「鐵板一塊」定下來，「這不是用政府措施可以定下來的」。他認為，語言的定名「不必急著定下來」、而是讓不同族群互相尊重和理解，慢慢形成共識，「相信台灣社會有這樣的智慧」。

國家語言 客委會 客語

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