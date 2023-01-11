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為臉部平權而跑 3/12國道馬拉松開放報名

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
「2023臉部平權運動台北國道馬拉松」將於3月12登場，現開放報名中！臉部平權活動大使任家萱Selina今偕同陽光傷友代表王靖雯號召民眾報名為平權而跑。記者葉冠妤／攝影
「2023臉部平權運動台北國道馬拉松」將於3月12登場，現開放報名中！臉部平權活動大使任家萱Selina今偕同陽光傷友代表王靖雯號召民眾報名為平權而跑。記者葉冠妤／攝影

「2023臉部平權運動台北國道馬拉松」將於3月12登場，現開放報名中！曾在一次次在路跑過程中突破心中障礙、完成挑戰的臉部平權活動大使任家萱Selina今偕同陽光傷友代表王靖雯號召民眾報名響應路跑，陽光基金會執行長舒靜嫻也呼籲，用心看見每個人獨一無二的價值，營造友善、平等的社會環境，祝福陽光朋友以及所有朋友們，都能突破限制、勇敢實現自我。

暌違七年後再次以跑者身分參與賽事，Selina說，過去她曾經透過跑步更加認識自己，也在一次次的路跑過程中突破心中障礙，成功挑戰當下她每次都大哭！覺得自己又更加圓滿了、對未來更無所畏懼，邀請大家在3月12日一起跑出實力、秀出美力。Selina還說，國道馬跑道十分平坦，對跑者很友善，加上又有3K賽事，非常適合首跑族及邀請親朋好友一起上國道行動支持臉部平權。

從小熱愛跳舞的王靖雯，19歲時在一場意外中全身74%面積三度灼傷，歷經清創、植皮手術後，長達二年時間在陽光基金會忍痛進行復健，面對身上無法抹滅的傷痕，她曾不適應他人投射的異樣眼光，所幸在陽光心理輔導、朋友陪伴、及專注練舞的過程中漸漸展露自信，如今即使在眾目睽睽之下，也能大方自在地展露疤與舞蹈實力。此次擔任臉部平權代言人，她說：「其實我們與一般人沒有不同，在追求目標的路上都只能靠實力爭取！有能力的人是不會被外表打敗的。」

國道 路跑 馬拉松

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