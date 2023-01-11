調整藍海線二期路名、增加V26A車站 淡海輕軌環差通過

環保署今召開淡海輕軌環差會議，開發單位欲調整藍海線二期計畫路線及站名、新增V26A車站、土方量及餘土收容單位，環委均無其他意見，決議予以通過。

開發單位新北市捷運工程局表示，本計畫包含綠山線及藍海線及1處維修機廠，路線全長約13.99公里，分為一、二期路網進行開發。綠山線起自捷運紅樹林站，7座高架及4座平面車站、藍海線自捷運淡水站，沿台2乙往西，共9座平面車站。

因應地方民意陳情，改採行河岸路線方案，配合現行第一期路網營運的站名進行調整，路線起於淡水捷運站後方廣場，沿金色水岸環河道路續行至觀潮廣場，彎入中正路銜接回原路線。路線長度由4.44公里縮減為3.32公里；由淡水捷運站方向往漁人碼頭站，調整車站名稱為V21至V25。

新北捷運局表示，由於欲增設V26A車站、V25車站前增設袋式儲車軌、V21車站加寬加長、淡水老街區一致河岸段，基礎開挖深度及寬度也加深，因此土方數量也將增至為挖方量29.3萬立方公尺、填方數7.2萬立方公尺、餘土量22.75萬立方公尺， 本次變更後餘土運棄量較原環評書件約新增9萬1500立方公尺（鬆方）。

環委陳學文於書面意見指出，為維護沿路良好生態及避免汙染住家環境，施工及營運期間應承諾不使用化學除草劑、殺蟲劑及毒鼠藥，新北捷運局回覆，遵照辦理，配合納入環差報告第七章。

而環保署環境督察總隊要求，將「招標文件相關條款納入...」等文字刪除，以及釐清臭氧標準；新北捷運局除表示配合刪除相關文字敘述外，也說明本計畫的空品對策將調整為「施工期間，當臭氧濃度超過125ppb時，暫停施工機具操作，待背景臭氧濃度回復125ppb以下時，再行操作。減少大型機具於中午11時~13時之期間操作。」